Moskova'da iki uçağın kanatları çarpıştı

Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda, Moskova-Pekin seferini yapan ve içinde yolcuların bulunduğu Aeroflot havayollarına ait yolcu uçağı ve boş olan Royal Flight uçağı pistte ilerlerken kanatları birbirine çarptı.
В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.— People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019
Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1
Aeroflot yolcuları uçaktan tahliye edilirken kazada kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Küçük çaplı hasar oluşan uçaklar bakım için hangara çekildi.
Aeroflot’un, ertelenen Moskova-Pekin seferini gerçekleştirmek için ek uçak hazırladığı ifade edildi.
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