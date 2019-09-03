Moskova'da iki uçağın kanatları çarpıştı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda iki yolcu uçağı pistte ilerlerken kanatları birbirine çarptı.

Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda, Moskova-Pekin seferini yapan ve içinde yolcuların bulunduğu Aeroflot havayollarına ait yolcu uçağı ve boş olan Royal Flight uçağı pistte ilerlerken kanatları birbirine çarptı.

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.



Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1 — People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019

​Aeroflot yolcuları uçaktan tahliye edilirken kazada kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Küçük çaplı hasar oluşan uçaklar bakım için hangara çekildi.

Aeroflot’un, ertelenen Moskova-Pekin seferini gerçekleştirmek için ek uçak hazırladığı ifade edildi.