Kayıt
19:26 03 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    MAKS-2019 fuarı kapsamında görücüye çıkan MS-21 yolcu uçağı hakkında bilmeniz gereken her şey

    © Sputnik / Михаил Воскресенский
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    MAKS-2019 Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Moskova bölgesinde düzenlenen hava gösterileri sırasında, Rusların yeni yolcu uçağı MS-21 de görücüye çıkartıldı. Sputnik, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana sıfırdan üretilen orta menzilli ilk Rus yolcu uçağı olan MS-21 hakkında bilmeniz gerekenleri aktarıyor.

    © Sputnik / Михаил Воскресенский
    Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019 kapsamında hangi Rus helikopter ve uçakları sergileniyor?
    MS-21-300 yolcu uçağı, MAKS-2019 uluslararası havacılık fuarında gösteri uçuşu yaptı. Söz konusu gösteri hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seyredildi. Gösteriden önce liderler Rusların beşinci nesil avcı uçağı Su-57’yi ve MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini inceledi.

    MS-21 yolcu uçağının yapım çalışmaları 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Seri üretime başta 2017 başlanılması isteniyordu, ancak mevcut planlar doğrultusunda üretime 2020 sonundan önce geçilmeyecek.

    Gösteriler esnasında havacılık sektörünü denetleyen Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov da, MS-21 uçaklarının seri üretimine 2021’de başlanacağını ifade etti. Borisov “Eğer her şey planlandığı gibi giderse 2020 yılına gelindiğinde uçağın sertifikalarına dair tüm prosedürler tamamlanmış olacak ve 2021 yılında seri üretime geçebileceğiz” dedi.

    Peki uçağın ne kadarı Rus yapımı?

    © Sputnik / Sergey Mamontov
    Rusya’da SSCB sonrası sıfırdan yapılan ilk yolcu uçağı MS-21’in görücüye çıkmadan önce cilalandığı anlar kamerada
    Söz konusu yolcu uçağı, tüm dünyada sivil havacılığın en çok tercih edilen uçak tipi olan dar gövdeli orta mesafe uçaklarıyla aynı kategoride yer alıyor. MS-21-300 uçağının şu an sadece 211 koltuk kapasiteli bir versiyonu geliştiriliyor.

    İrkut şirketi, söz konusu uçağı dünyadaki diğer tüm uçak üreticileri gibi yabancı şirketlerle işbirliği yaparak üretmek istiyordu, ancak Batılı ülkelerle işbirliği konusunda birçok sorunla karşılaşıldı. Batının yaptırımları bu yaklaşımın kaydadeğer biçimde değişmesine yol açtı. En zor durum da uçağın yapımında büyük oranda kullanılan kompozit malzemelerin tedarikçileri ile yaşandı.

    İrkut şirketinin internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, uzun gövdeli kompozit kanatlar, söz konusu uçağın en mühim avantajı. Kanatlarda kompozit malzemenin kullanılması, ağırlık anlamında oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Ağırlığın azalması ise uçağın yakıt tüketimini azaltarak, ekonomik verimliliğini oldukça arttırıyor. Eğer kompozit malzeme yerine geleneksel metal malzemeler kullanılsaydı, uçağın ağırlığı artarken aerodinamiğini azalacak, bu durum da hava direncinin azalmasıyla daha fazla yakıt tüketilmesine yol açacaktı.

    ABD’nin Rus Aerokompozit ve Romaşin ONPP Teknoloji şirketlerine 2018 yılının sonbaharında getirdiği yaptırım neticesinde, yabancı tedarikçiler bu şirketlere kompozit ham maddesi satışını durdurdu. ABD’li Hexcel şirketi ve Japon Toray Industries şirketleri projeden çekildi.

    Bu sebeple de İrkut şirketi, uçağın bileşen ve sistemlerini yerli olarak üretmek durumunda kaldı.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada 2022 yılına kadar uçağın üretiminde kullanılan materyallerin yüzde 97’ye kadar yerlileştirileceğini ve sektörün yabancı tedarikçilere bağımlılıktan kurtulacağını duyurdu.

    MS-21
    © Sputnik / Илья Питалев
    MS-21

    Peki uçağın ithal ikamesi nasıl sağlanıyor?

    Başkent Moskova’nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenen MAKS-2019 Fuarı’nda Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57’yi inceledi. Komsomolskaya Pravda muhabiri Dmitriy Smirnov’un aktardığına göre böylelikle ‘Erdoğan, bir Su-57 uçağının kokpitine göz gezdiren ilk yabancı lider oldu.’
    © Sputnik /
    Putin ve Erdoğan, MAKS-2019'da 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi inceledi
    MS-21 yolcu uçağının üreticisi Irkut şirketinin yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar sonrası yerel kompozit madde üreticisi Aerokompozit, kanat üretimi için yabancı muadillerine en yakın maddeyi seçti.

    İrkut şirketi tarafından yapılan basın açıklamasında, “Uçağın test prototipleri yerli yapım materyaller kullanılarak tasarlandı. Elde edilen ilk sonuçlara göre de bu durum, uçağın performansını herhangi bir şekilde etkilemedi. Uçağın ağır parçalarının kompozit yapısının, şimdiden yerli üreticilerden tedarik edilen materyallerle yapılabildiği ilk testler sonucu kanıtlandı” denildi.

    Ancak kimi sistemler programın katılımcısı olan UTC, Eaton ve Safran gibi yabancı şirketler aracılığıyla geliştirilip tedarik edildi. Ratier-Figeac de inovatif geri beslemeli kontrol düğmelerini geliştirerek MS-21 programına destek veren şirketlerden oldu.

    Rus şirketler uçağın hava elektroniğiyle beraber gövdesinin tüm bileşenlerini ürettiler ve son montajını tamamladılar. Aynı zamanda Rus şirketler tarafından hava sinyali ölçüm sistemleri, birleşik kontrol sistemleri, ana gövde ve havalandırma sistemleri de geliştirildi.

    © Sputnik / Илья Питалев
    MS-21

    MS-21 yolcu uçağının maliyeti ne kadar?

    MS-21 tipi Rus yolcu uçağı
    © Sputnik / Sergey Mamontov
    'Rusya hükümeti, Pobeda Havayolları'na Boeing 737 MAX yerine yerli MS-21 uçaklarını almasını teklif etti'
    Rusya Federasyonu Sayıştayı MS-21 uçağının tasarım projesini inceleyerek, Ekim 2018 itibariyle ilgili inceleme sonuçlarını yayınladı. Hesaplamalara göre söz konusu dönemde MS-21 programı için 158 milyar ruble (yaklaşık 14 milyar Türk lirası) harcanmıştı. Projenin tamamlanması planlanan 2025 yılına gelindiğinde de, toplam maliyetin 437 milyar rubleyi (yaklaşık 38 milyar Türk lirası) bulması öngörülüyor olsa da bu rakamlar kesin değil.

    22 Temmuz 2019’da Rosteh Başkanı Sergey Çemezov, Rus lider Vladimir Putin’den Birleşik Uçak Şirketleri girişimlerinin mali iyileştirmesini sağlamak adına 300 milyar ruble (yaklaşık 26 milyar Türk lirası) talep etmişti.  

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Uçak, MS-21, Moskova, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İspanyol model Jessica Goicoechea, J`accuse filminin prömiyerinde.
    76. Venedik Film Festivali’ne damga vuran kıyafetler
    Karikatür
    'Zuckerberg Facebook'ta beğeni sayılarını gizlemek istiyor'
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet