Rus milletvekillerinden gen değiştirme araştırmaları yapılması talimatı

Geçen hafta Rusya hükümetine ait bir internet sitesinde parlamentonun alt kanadı Duma tarafından, 8.97 milyon ruble (134.500 dolar) değerinde, gen değiştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik bir ihale yayınladı.
İhaledeki talimatla yeni bir toplum var edebilmek için gen değiştirme ve hamilelik sürecinde metabolizmanın yönetilmesi gibi yardımcı üreme teknolojisi olasılıklarının incelenmesi talep edildi.
İhaleyi kazanan taraftan yüzyılın keşfi olan yardımcı üreme teknolojisi alanında bir konsept geliştirmesi isteniyor.
Geçen yıl Çinli bir bilim insanı, genetiği değiştirilmiş bebekler üzerinde çalıştığı gerekçesiyle kamuoyunda tepki uyandırmıştı. Bu yıl ise Rus biyologlar, genetiğini değiştirdikleri bir insan embriyosunu gerçek bir kadın rahmine yerleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları ise, açık ve şeffaf bir veri tabanı sağlamak için insan genomu değiştirme alanında yürütülen çalışmalara ilişkin merkezi bir kayıt sisteminin gerektiğini açıkladı.
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