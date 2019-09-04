Rus milletvekillerinden gen değiştirme araştırmaları yapılması talimatı

Rus milletvekilleri ‘yeni bir toplum yaratmak için’, tartışmalı modern gen değiştirme ve yardımcı üreme teknolojisinin incelenmesi yönünde bir araştırma yapılması talimatında bulundu. Talimatla birlikte, 8.97 milyon ruble (134.500 dolar) ödenek teklif edildi.

CRISPR gibi DNA dizilimi kümeleri gibi yeni geliştirilen gen değiştirme araçları, genetik kodların eskiye nazaran çok daha kusursuz ve düşük maliyetlerle düzenlenmesini mümkün hale getirdi.

Geçen hafta Rusya hükümetine ait bir internet sitesinde parlamentonun alt kanadı Duma tarafından, 8.97 milyon ruble (134.500 dolar) değerinde, gen değiştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik bir ihale yayınladı.

İhaledeki talimatla yeni bir toplum var edebilmek için gen değiştirme ve hamilelik sürecinde metabolizmanın yönetilmesi gibi yardımcı üreme teknolojisi olasılıklarının incelenmesi talep edildi.

İhaleyi kazanan taraftan yüzyılın keşfi olan yardımcı üreme teknolojisi alanında bir konsept geliştirmesi isteniyor.

Geçen yıl Çinli bir bilim insanı, genetiği değiştirilmiş bebekler üzerinde çalıştığı gerekçesiyle kamuoyunda tepki uyandırmıştı. Bu yıl ise Rus biyologlar, genetiğini değiştirdikleri bir insan embriyosunu gerçek bir kadın rahmine yerleştirmeyi planladıklarını duyurmuştu.

Bu bahar ayında Rusya, 2020 yılına dek genetiği değiştirilmiş 10 yeni bitki ve hayvan türü yaratmak için 111 milyar rublelik (yaklaşık 9.5 trilyon Türk lirası) bir federal program başlatmıştı. Söz konusu canlılara 2027 yılına dek 20 tane daha ekleneceği düşünülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları ise, açık ve şeffaf bir veri tabanı sağlamak için insan genomu değiştirme alanında yürütülen çalışmalara ilişkin merkezi bir kayıt sisteminin gerektiğini açıkladı.