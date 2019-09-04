Kremlin: Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesinin tarihi belirlendi

Vladivostok’taki Doğu Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere konuşan Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında planlanan Suriye’deki krizin çözümüne yönelik yeni üçlü zirvenin tarihinin belirlendiğini söyledi.
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Uşakov “Ancak şimdilik açıklamayacağım” dedi.
Putin 27 Ağustos’ta üçlü zirvenin eylül ortasında yapılacağını söylemişti.
Putin, MAKS-2019 çerçevesinde Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “Astana sürecinin garantörleri olarak eylül ortasında zirve için Ankara’ya gideceğiz” demişti.
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