Kayıt
16:59 04 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    4 yaşındayken trende kaybolan Rus kadın, basit bir internet aramasıyla 20 sene sonra ailesine kavuştu

    4 yaşındayken trende kaybolan Rus kadını, basit bir internet araması 20 sene sonra ailesine kavuşturdu

    Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Bir tren yolculuğu sırasında dört yaşındayken Belarus’ta kaybolan ve kendisini esrarengiz bir biçimde Rusya’da bulan genç kadın, erkek arkadaşının ‘trendeki kız’ yazarak yaptığı basit bir internet araması neticesinde 20 yıl sonra ebeveynlerine kavuştu.

    24 yaşındaki Yulia Gorina, 4 yaşındayken Belarus’un başkenti Minks’ten Asipoviçı kentine doğru yaptıkları 100 kilometrelik yolculuk sırasında babasının uyuyakalması sonrası kayboldu. Kendisini esrarengiz bir biçimde Rusya’da bulan Gorina, burada kendisini evlat edinen bir aile tarafından büyütüldü. Gerçek ailesi ise, tüm çabalarına rağmen minik kızlarının izini bulamadı.

    Olaydan 20 sene sonra genç kızın 31 yaşındaki erkek arkadaşı İlya Kryukov, yaptığı basit bir internet araması sonucu Gorina’nın gerçek ailesini buldu.

    Yapılan DNA testinin ardından, Gorina’nın Viktor ve Lyudmila Moiseenko çiftinin kızı olduğu kanıtlandı. Onu yıllar önce kaybeden babası ise, kızına onu affetmesi için yalvardı.

    ABD asker
    © Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    ABD’li kayıp asker 40 yıl sonra bulundu
    Günümüzde 50’li yaşlarının sonunda olan çift, vakti zamanında kaybolan kızlarını bulmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak en nihayetinde kızlarının öldürüldüğünden şüphelendiklerini açıkladı.

    2017 yılında dava yeniden açıldığında ise, polisin yaptığı yalan testini her ikisi de geçti.

    Yulia’nın Asipoviç’ten Ryazan’a nasıl geçtiği hala bilinmiyor olsa da, kendisi yaptığı yolculuğu hayal meyal hatırladığını söylüyor.  Olayda bir çiftin daha –muhtelemen kızı kaçıran- dahli olduğu düşünülüyor.

    Yıllar sonra kavuştuğu ailesine sarılan Yulia, “Artık tüm yaşadıklarımın gerçek olduğunu biliyorum. DNA testi yaptırmış olsak da, testten önce de fotoğraflarını görür görmez onların ailem olduğunu anlamıştım. Birbirimize çok benziyoruz, aile olduğumuza hiç şüphem yok. Belarus’a gittiğimde yalnızca ebeveynlerimi değil, Dmitriy isimli ağabeyim ve Nadya isimli kız kardeşimi de bulmuş oldum” açıklamasını yaptı.

    Yulia, 1999 yılında bulunduğu tren istasyonunun yer aldığı Ryazan şehrinde yaşıyor. Bu şehir, kaybolduğu Asıpoviçı’ya yaklaşık 885 kilometre uzaklıkta.

    Yulia’nın öz annesi Lyudmila, “20 yıl insana bir ömür gibi geliyor. Ancak umudumuzu hiç kaybetmedik ve bir gün onu bulacağımıza inandık. Ve işte, sonunda kavuştuk” açıklamasını yaptı.

    Alpler'deki Aletsch Buzulu
    © REUTERS / Denis Balibouse
    Kayıp çiftin cesedi 75 yıl sonra İsviçre buzullarında bulundu
    Yulia, Maryina Horka kasabasındaki polis merkezinde gerçekleşen büyük kavuşmayı şu sözlerle anlattı: “Hepimiz gözyaşları içindeydik. Konuşmadan yalnızca birbirimize sarılıp ağladık. Ebeveynlerim beni çok uzun süre aradıklarını söylediler. Eninde sonunda bulacaklarına inanıyorlardı. Annem bana sarılmadan duramıyor, küçük bir kızmışım gibi beni sürekli kucağına alıyor. Saat üçe kadar sohbet ettik, ancak sonrasında İlya’yla beraber Rusya’ya dönmem gerekti. Zira kardeşim evde beni bekliyordu. Ancak eve dönmeden önce babamla beraber 1999 yılında kaybolduğum tren istasyonuna yeniden gittik. Babam gözyaşları içinde onu affetmem için bana yalvardı, ben de tabii ki affedeceğimi söyledim. Yıllar önce kaybolduğum tren istasyonunda gözyaşları içinde yürüdük.”

     

    ​‘POLİSTEN SAKLANAN BİR KADIN VE ADAMLA YOLCULUK ETTİM’

    The skyline of Frankfurt am Main, central Germany
    © AFP 2019 / DANIEL ROLAND
    Park ettiği arabasını 20 yıl sonra buldu
    Polis ekipleri tarafından bulunduğu 21 Ekim 1999 gününü hatırlayan Yulia, “Polis memurlarından saklanan bir kadın ve adamla beraber yolculuk ettiğimi hatırlıyorum. Yol boyunca terk edilmiş evlerde kaldık, ancak her detayları hatırlayamıyorum. Belarus aksanıyla konuştuğumu ve yöremize özel kelimeler kullandığımı anımsıyorum. Polis memurlarının ailemi araştırırken neden bunu göz önünde bulundurmadıklarını bilmiyorum” dedi.

    Yulia, bugüne dek internet üzerinden ailesini bulmak için çok çabaladığını ancak her seferinde elinin boş kaldığını anlattı. Erkek arkadaşı İlya’ya hikâyesini anlatmasının ardından ise genç adam, internette Yulia’nın Rusya’da bulunmasından çok kısa bir süre önce Belarus’ta kaybolan bir kız çocuğuna dair haberleri buldu. Ne Belarus polisi kayıp kız çocuğunun Rusya’da olduğundan haberdardı, ne de Rusya’da bulunan bu minik kızın Belarus’tan geldiği tahmin ediliyordu.

    ​‘KAYBOLDUĞUM GÜN DOĞUM GÜNÜM OLARAK KAYITLARA GEÇİRİLDİ’

    Bebek
    © REUTERS /
    Sinema salonunun tuvaletine bırakılan bebek 60 yıl sonra ailesini buldu
    O anları anlatan Yulia, “Okumaya başladığımda pek çok detayın kendi hikâyemle uyuştuğunu gördüm. Ardından gözyaşlarına boğuldum. Doğum günümü 1 Ekim olarak kayıtlara geçirmişlerdi. Söz konusu gün ise, kaybolduğum gündü” ifadelerini kullandı.

    Yulia birkaç kez babasıyla sosyal medya üzerinden iletişime geçmeye çalıştı, ancak hiçbir yanıt alamadı. Zira babası mesaj yazmayı bilmiyordu. Ardından Yulia telefon numaralarına ulaşıp evlerini aradı ve ‘merhaba, ben sizin büyük kızınızım’ dedi. Gözyaşlarına boğulan baba, telefonu derhal eşine verdi. Ve nihayetinde aile, kavuşmuş oldu.

    Etiketler:
    DNA, Yulia Gorina, Internet, Ryazan, Rusya, Belarus, Tren
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    “Kentin yine aşağı agora diye adlandırdığımız, büyük yapı adını verdiğimiz yapıda da çalışmalar devam ediyor. Bu Assos’un belki de iyi bir Yunan kenti olması yanında, erken Bizans döneminin araştırılması için ideal bir merkez olduğunu anlıyoruz. Çünkü M.S. 7’nci yüzyıldan itibaren buranın terk edilmesi nedeniyle bütün Bizans yapıları burada yoğun bir şekilde yer alıyor. O yüzden de ilk kazdığımız katmanda Bizans konutlarının ve kiliselerin yoğun olduğunu görmekteyiz.
    Assos'ta 7 bin yıllık granit taş balta bulundu
    Karikatür
    İran Teknoloji Bakanı'ndan Trump'a: Thanos'u taklit etmeyi bırak
    İnfografik
    Rakamlarla Türkiye'deki Suriyeli gerçeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet