Rusya, nükleer silah nakliyatı konvoylarına eşlik edecek zırhlı araç geliştirdi

Remdizel şirketinin bas tasarımcısı İgor Zarakhoviç’in açıklamalarına göre Rus ordusunun nükleer silahları taşıyan konvoylara eşlik etmek amacıyla yeni zırhlı araç tasarlandı. Yeni aracın tasarımında, Kamaz Tayfun zırhlı aracının şasisi temel alındı.

Aynı zamanda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 12. Genel Müdürlüğü’nün kullanımına tahsis edilmek üzere üretilen söz konusu aracın, şimdiden fabrika testlerinin tümünü başarıyla geçtiği de bildirildi.

Zarakhoviç, “4386 şasisinin bugüne dek üretilmiş en ‘Rus işi’ araç olduğunu belirtmem gerek. Söz konusu aracın yapımında Rus yapımı parçaların kullanımına elimizden geldiğinde özen gösterdik. Bu süreçte de yabancı ülkelerin ürettiği parçaların pek çoğunun muadilini üretebildiğimizi görmüş olduk” açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Zarahoviç, Remdizel şirketinin Kamaz Tayfun askeri aracının sivil versiyonunu da üretmeyi planladıklarını açıkladı. Üretilmesi planlanan araç, Arktika da dâhil olmak üzere pek çok zorlu iklim şartlarında kullanılabilecek.

Tayfun sınıfı, yapımında 120’den fazla şirketin görev aldığı yüksek teknolojili zırhlı araçlardan oluşuyor. Söz konusu şirketler arasında URALAZ, Kamaz, Yaroslavl Motor Fabrikası ve çeşitli çelik fabrikaları da yer alıyor.

Bu araç, ilk kez 2011 yılında eğitim alanında görücüye çıktı. Ardından 2014 yılına gelindiğinde, Moskova’da düzenlenen Zafer Geçidi’nde boy gösterdi.