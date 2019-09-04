Rusya Soruşturma Komitesi, Türkiye’de hayatını kaybeden Rus kızların ölümlerini soruşturuyor

Türkiye’de tatil yaptıkları sırada 5 ve 12 yaşlarındaki iki Rus kızın hayatını kaybetmesi ülkedeki ilgili makamları harekete geçirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, 12 yaşındaki kızın ölümü hakkında kamu davası açarken, diğer ölüme ilişkin olarak soruşturma yürütüyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, Bodrum’da kaldığı otelde yaşadığı talihsiz kaza sonucu komaya giren ve yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 12 yaşındaki Alisa Adamova’nın ölümü hakkında kamu davası açarak soruşturma başlattığını duyurdu.

Komitesi Başkanı Aleksander Bastrıkin'in talimatıyla harekete geçen uzmanlar, 12 yaşındaki Rus kızın ölümünde herhangi bir güvenlik ihlali olup olmadığını araştıracak.

Komiteden yapılan açıklamada, “Yürütülen soruşturma kapsamında, Adamova'nın ölümünün otelin konukları için gerekli sağlık ve hizmet koşullarını sağlamaması nedeniyle gerçekleştiği üzerinde duruluyor. Otel çalışanlarının, yüzme havuzundaki pompa borularının uygun teknik koşulları taşıyıp taşımadığından bihaber oldukları anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramaması sonucu boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Adamova, sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

6 YAŞINDAKİ KIZIN ÖLÜMÜ HAKKINDA ÖN SORUŞTURMA YAPILACAK

Diğer taraftan Soruşturma Komitesi, annesiyle yaptığı Türkiye tatili sırasında havuzda boğularak can veren 6 yaşındaki kızın ölümü hakkında Arhangelsk ve Nenets bölgelerindeki yetkililer tarafından bir ön soruşturma yapılacağını açıkladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, dün yaptığı açıklamada Okurcalar’daki Maya World Beach otelinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki bir Rus kız çocuğunun havuzda boğularak hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Yaşanan olaylar üzerine Büyükelçilik, Antalya Valiliği’ne resmi başvuruda bulunarak Rus vatandaşların hayatını kaybettiği olayların titizlikle araştırılması ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulunmuştu.