Nebenzya: İdlib'deki saldırılarla ilgili Rus iddialarını çürütecek kanıtları sunmaya hazırız

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib'de düzenlenen hava saldırılarında Rusya'nın sorumluluğu bulunduğuna dair iddiaları çürütecek kanıtları bağımsız soruşturma için BM'ye sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Nebenzya, İdlib'deki saldırılarda Rusya'nın dahli olduğuna dair açıklamalara tepki gösterdi ve kanıt sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Nebenzya, "Elimizde bazı veriler var, bunları soruşturma için sunmaya hazırız. Bu veriler, İdlib'deki saldırılara ilişkin aldığımız bilgilerin yanlış veya yalan olduğunu kanıtlayacak nitelikte" dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Rusya ve Türkiye'nin 17 Eylül 2018'de Soçi Mutabakatı'nı imzaladığı tarihten bu yana yaşanan olayları soruşturmak için BM kapsamında bir komisyon kurulacağını açıklamıştı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, bu kararı eleştirerek Moskova'nın BM'nin bu adımından üzüntü duyduğunu söylemişti.