Lavrov’dan ABD’ye hatırlatma: START, hipersonik silahı kapsamıyor

İzvestiya gazetesine konuşan Lavrov, “ABD’yi bu anlaşmayı, metninde de öngörüldüğü gibi 5 yıl daha uzatma konusunda çalışmaları başlatmaya defalarca açık bir şekilde çağırdık. ABD’nin tepkisi henüz anlaşılabilir değil. Önce bu anlaşmayı uzatma ihtimalinin küçük olduğunu söylüyorlar, sonra (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin’in geçen yıl duyurduğu hipersonik silah başta olmak üzere yeni silahlar dikkate alındığında bunun mümkün olmadığını söylüyorlar. Oysa bu anlaşmanın metnini bilenler, bu silahı kapsamadığını bilir” ifadelerini kullandı.

Lavrov, “ABD, anlaşmanın kapsamı dışına çıkan stratejik istikrar ve silah kontrolü yönlerini konuşmaya ilgi duyuyorsa defalarca gönderdiğimiz davetlere çoktan icabet etmesi, stratejik istikrar diyaloğunu saldırı ve savunma olmak üzere tüm yönleriyle sürekli ve düzenli bir temelde yeniden başlatması gerekiyordu” dedi.

Bunun, Yeni START anlaşmasına da yansıyan ve ABD’nin bu anlaşmadan çıkmasıyla ciddi riske maruz kalan çok önemli bir denge unsuru olduğunu kaydeden Lavrov, “Başka bir deyişle, her şeyi tartışabiliriz. Bu yüzden stratejik istikrar diyalog diyorlar, bu stratejik istikrar için tehdit arz eden tüm sorunları gündeme getirebilesiniz diye. Çünkü dünyada bu stratejik istikrardan başlıca sorumluluğu öncelikle ABD ve Rusya taşıyor” diye ekledi.