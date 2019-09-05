'Nazi avcısı', Rusya'yla işbirliğine hazır

'Nazi avcısı' olarak tanınan Simon Wiesenthal Merkezi Kudüs Şubesi Direktörü Efraim Zuroff, Rusya'nın Nazi suçlularının aranmasında işbirliği talep etmesi halinde buna hazır olduğunu belirtti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Novgorod Bölge İdaresi, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Jestyanaya Gorka ve Çernoye köylerinde sivilleri öldüren katliamcıların listesini yayınlamıştı.

Sputnik'e konuşan Zuroff, Rus makamlarından başvuru olması halinde Nazi suçlularının bulunması için onlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu, bunun Rus yetkililerden bilgi alması gerektiğini söyledi.

Dünyada hâlâ kaç Nazi suçlusu bulunduğunu kimsenin bilmediğini anlatan Zuroff, Nazi suçluların yaşadığı bazı ülkelerde bu suçluların bulunması için hiçbir çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.

Arşiv belgelerine göre 1941-1943 yıllarında Jestyanaya Gorka ve Çernoye köylerinde yaklaşık 4 bin sivil katledildi.

1948 New York doğumlu bir İsrail vatandaşı olan Zuroff, dünya çapında Nazi savaş suçlularını izleme koordinatörü olarak görev yapıyor. Zuroff, hayatının büyük bölümünü Nazi dönemi savaş suçlularının mahkeme önüne çıkarılmasını sağlamak için çalışmalar yürütmeye adadı.