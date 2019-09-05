Putin: S-400'lü Türkiye, G7 gibi uluslararası bir oluşumda yer almalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 füze savunma sistemleri alan Türkiye'nin gücü ve uluslararası meselelerdeki nüfuzu dikkate alındığında, Ankara'nın G7 gibi uluslararası bir oluşumda yer alması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, Rusya'nın G7'ye katılımı ve G8'in yeniden oluşturulması konusunda değerlendirmelerde bulunduğu sırada Türkiye'nin bu formatta yer almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi.

Putin, Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan'ın da bu formatta yer alması gerektiğini ve bu ülkeler olmadan etkili bir uluslararası organizasyondan söz edilemeyeceğini belirtti.