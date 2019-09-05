Rusya: Erdoğan'ın ilgisinin ardından Su-35 ve Su-57'lere ilişkin ilk görüşmeler başladı

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Şugayev, "MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Erdoğan, Su-35 ve Su-57 uçaklarına ilgisini dile getirdi. Ardından ilk görüşmeler başladı ancak henüz üst düzey görüşmelere geçilmedi, öncelikle uzmanların birçok konu üzerinde çalışması gerekiyor" dedi.
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ABD, S-400 füze savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından ihraç etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, geçen hafta Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları yakından inceleme fırsatı bulmuştu.
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