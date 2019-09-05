Putin: Uzak Doğu bölgesinin Rusya'nın sırtına yük olduğunu yalnızca aptallar düşünebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeraltı kaynakları yönünden oldukça zengin olmasına rağmen oldukça uzak ve seyrek nüfusa sahip olan Uzak Doğu coğrafyasının ülke için yalnızca para harcanması gereken bir yük olduğunu sadece aptalların düşünebileceğini söyledi.

© Sputnik / Iliya Pitalev Elmas cenneti Yakutistan 8

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın uzak doğusundaki Primorskiy bölgesinde bulunan Russky yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Adanın yakınlarında yer alan Yakutistan’ın Valisi Aysen Nikolayev, Uzak Doğu bölgelerinin Rusya için hayati bir önem taşımasına rağmen bölge sakinlerinin yakın zamana dek Moskova tarafından göz ardı edildiğini ifade etti.

Nikolayev, "Yüksek düzey yetkililerin, Uzak Doğu bölgesinin ülkenin sırtına devlet bütçesinden ayrılan ödeme ve yardımlar talep eden bir yük olduğunu ileri sürdüklerini duyuyoruz" ifadesiyle sözlerine başladı.

Duyduklarına oldukça şaşıran Putin ise Nikolayev’in sözünü bölüp "Bunu hangi aptallar söyledi bilmiyorum" dedi ve bunun ne zaman söylendiğini sordu.

Nikolayev ise, görünüşe göre Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ülke ekonomisinin çöktüğü 90’lı yıllara atıfta bulunarak, "Çeyrek asıl önce" yanıtını verdi.

Rus lider de, artık günümüze odaklanarak ileriye bakmanın daha iyi olacağını ifade etti.

Oldukça uzakta yer alan ve seyrek nüfusa sahip olan Uzak Doğu bölgesi, Rusya’nın kara parçasının yüzde 41’ini kapsamasına rağmen bölgede yaşayan halk, toplam nüfusun yalnızca yüzde 5.6’sını oluşturuyor. Bunun yanında bölge, ekonomik kaynakları, altın, elmas ve petrol rezervleri ile kerestelik ağaç ve balık yönünden de zengin. Bu engin potansiyeline rağmen, bölgenin yıllar boyu geri kalmış olması ise bölge halkının tepkisine yol açıyor.

Ancak geçtiğimiz yıllarda Rus hükümeti, Uzak Doğu ekonomisini canlandırmak için vatandaşlara bölgede ücretsiz ev ve arsa sağlamak gibi pek çok proje başlattı.