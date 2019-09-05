Putin: INF'nin yasakladığı füzeleri üreteceğiz ancak ABD hamle yapana kadar konuşlandırmayacağız

Rusya'nın geçen ay yürürlükten kalkan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) yasaklanan füzeleri üreteceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ancak bu füzeleri ABD konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacaklarını ifade etti.

5. Doğu Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Putin, ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesi sonrası geçen ay resmen yürürlükten kalkan INF kapsamında yasaklanan füzelere ilişkin konuştu.

ABD'nin bu tür bir füzeyi denemesinin ardından Rusya'nın füze konuşlandırma yoluna gitmeyeceğini kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Putin, "Biz bu tür füzeler üreteceğiz ancak Amerikan yapımı kara bazlı füze sistemleri ilgili bölgelerde görülünceye kadar, bunları konuşlandırmayacağız" dedi.

'PENTAGON'UN AÇIKLAMALARI KAYGI VERİCİ'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in söz konusu füzeleri Japonya ve Güney Kore'ye konuşlandıracakları yönündeki açıklamasının Rusya'yı memnun etmediğini ve bunların menzilinin Rusya topraklarının bir kısmını kapsayacağını kaydeden Rus lider, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizi üzüyor ve kaygılandırıyor. ABD bu tür füzeleri üretmeden önce Japonya Başbakanı Abe'yle bu konuyu birkaç kez ele almıştık."

Putin, ABD'nin INF'den çekilmesini yıkıcı bir adım olarak niteledi ve uluslararası güvenlik ve silah kontrolü sistemini bozduğunu da vurguladı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

PUTİN ABD'Yİ UYARMIŞTI

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.