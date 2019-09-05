Rus vekil: Rusya'nın Türkiye'nin G7'ye dahil edilmesini istemesi, uluslararası politikadaki rolünün kabulünün ifadesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye’nin G-7'ye dahil edilmesi gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin konuşan Rus vekil Dmitriy Savelyev, bunun Türkiye’nin uluslararası politikadaki rolünün kabulünün bir ifadesi olduğunu söyledi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Vladivostok’taki Doğu Ekonomi Forumu'ndaki konuşmasında Türkiye’nin G-7'ye alınması gerektiği sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Savelyev, bu sözlerin Rusya’nın yapıcı etkisinin ve Türkiye’nin uluslararası politikadaki rolünün kabulünün bir ifadesi olduğunu söyledi.

Savelyev, "Putin, konuşmasında (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’un ‘Batının modern dünyadaki liderliği sona eriyor’ sözlerini boşuna alıntılamadı. Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye’nin dahil olduğu Avrasya medeniyeti önem kazandıkça, jeopolitikanın gerçekleri bunlar. İçeriden karşıtlıklarla dolu G7’nin yakın zamanda güncelliğini kaybetmesi ve uluslararası politika ile ekonomide iklimi başka ülkelerin belirlemesi mümkün” dedi.

Savelyev’e göre, Rusya’nın yapıcı olan herhangi bir formatta yer alma çabası ve dünyanın kaderini belirleyen bir devletler topluluğuna Türkiye’nin de dahil edilmesini istemesi de bu bağlamda bir gösterge.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜKSELİŞTE'

Savelyev, "Türkiye’nin bölge siyasetinde ciddi bir otoritesi var, ekonomisi yükselişte. Türk Silahlı Kuvvetleri ise dünyanın en güçlülerinden biri olarak görülüyor. Türkiye’nin bu gözle görülür yükselişini ve uluslararası ilişkilerdeki etkisini fark etmemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Çeviren: Tuğba Bolat