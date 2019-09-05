Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı, haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesinin şartını açıkladı

Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda (EEF) Sputnik'e konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin, henüz haftada dört gün çalışma sistemine kesin bir geçişten söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Oreşkin, böyle bir düzenlemenin yalnızca çalışanların gelirlerinde ve üretkenlik düzeyinde artış olması durumunda söz konusu olabileceğini ekledi.

Oreşkin’e göre, yalnızca bu şartlar sağlandığı takdirde haftada dört gün çalışma sistemi, hem işçiler hem de işverenler tarafından makul bulunacak. Çalışılan gün sayısının düşürülmesinin esas sorunlu yanı ise doğrudan ücret ve üretkenliğin düşüşüyle ilintili olması.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Cenevre’deki Uluslararası İş Konferansı’nda yaptığı konuşmada yeni teknolojilerin etkisiyle gelecekte toplumun haftada beş gün değil, dört gün çalışabileceğini söylemişti. Ancak ardından, çalışanların bu sözlerini fazla ciddiye alıp çalışma günlerinin azaltılması adına hemen beklenti içine girmelerini istememişti.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişimine inanan Alibaba Şirketler Grubu'nun kurucu Başkanı Jack Ma ise insanoğlunun bir haftada yalnızca toplam 12 saat çalışabileceğini düşündüğünü açıklamıştı.