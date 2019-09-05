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    Dünyanın en soğuk şehri kabul edilen ve yıl içerisinde sıcaklıkların -60 dereceye kadar düştüğü Yakutistan’ın başkenti Yakutsk şehrindeki çöller

    Sibirya’da Sahra Çölü deneyimi: Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’un çölleri

    © Twitter
    Rusya
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    Dünyanın en soğuk şehri kabul edilen ve yıl içerisinde sıcaklıkların -60 dereceye kadar düştüğü Yakutistan’ın başkenti Yakutsk şehrindeki çöllerde yapılan fotoğraf çekimi, turistlerin bölgeye akın etmesine neden oldu. Bilim insanları ise söz konusu çölün oluşum süreci hakkında henüz hemfikir olabilmiş değil.

    Siberian Times
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    Sibirya’nın en soğuk bölgelerinden birisi olan Yakutistan’da, yıl içerisinde sıcaklıklar -60 dereceye kadar düşebiliyor. Ancak 34 yaşındaki model Amina Karat’ın Yakutistan’daki Saamys-Kumaga çöllerinde verdiği pozlara bakıldığında bunu anlamak mümkün değil.

    Yakutistan ya da diğer adıyla Saha Cumhuriyeti olarak bilinen bu bölgedeki Lena Nehri’nin yakınlarında, neredeyse Hindistan kadar geniş, el değmemiş bir çöl alan yer alıyor. Ancak Amina’nın göz alıcı fotoğraf çekimlerini görenler, bu fotoğrafların Ortadoğu’nun kavurucu güneşi altında çekildiğini düşünüyor.

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    © Sputnik / Ayar Varlamov
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    Amina, bu el değmemiş ve gereğince değer görmeyen doğa harikasını tüm dünyaya tanıtmak adına kameranın karşısına geçti.

    Yakutistan’ın başkenti olan Yakutsk şehrindeki bir spor salonunda antrenörlük yapan 34 yaşındaki model, “Doğrusunu söylemek gerekirse, Doğulu kıyafetler içinde çöllerde gezinen bir kadının olduğu fotoğraflar Yakutistan sosyal medyasında oldukça konuşuldu. Hatta söz konusu fotoğrafa tepkiler de yağdı. Ancak sonrasında fotoğrafların Yakutistan’da çekildiğini söyleyip, esas amacımın bu bölgeyi tanıtmak olduğunu anlattığımda herkes duruldu” açıklamasını yaptı.

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    © Sputnik / Ramil Sitdikov
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    Amina, söz konusu çekimlerde Doğu’ya özgü kıyafetlerin kullanılmasının kendi fikri olduğunu açıklıyor ve ekliyor: “Çekimler için Yakutistan’a değil de daha çok Dubai’ye benzeyen, barkan ve kumların her yerde olduğu bir arka plan tercih etmek istedim.”

    Uzmanlar, Saamys-Kumaga ve diğer kutup çöllerinin iki dev nehir arasında nasıl oluştuğu konusunda henüz hemfikir olabilmiş değil. Söz konusu çöller, yerel Evenki dilinde kum anlamına gelmekte olan ‘tukulan’ ismiyle anılıyor.

    Söz konusu bölgede, genişliği 60.000 kilometreyi bulan çöller bulunmakta. Bu ise Hırvatistan, Danimarka ve Estonya ülkelerinin yüz ölçümlerinden dahi daha fazla.

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    Шикарный weekend провела на Ленских столбах и Тукуланах. Последние я посетила впервые и официально заявляю, что все те 100500 ваших фото в instagram совершенно не передают всей красоты и уникальности этих дюн, расположившихся между бескрайней тайгой и великой Леной (мои тоже). Это надо видеть воочию✨👀✨ #tukulan #тукуланы #якутия #yakutia ----------------------------------------------------Мне сказали, что я зря туда поехала, потому что не сняла видео, "как я иду по песчаному гребню и кокетливо поворачиваю голову на камеру в замедленной съемке"(с)🤣🤣🤣 действительно, вся республика только за этим туда и едет😝👊🏻 ----------------------------------------------------Ну я прям довольна как слон. Ещё сегодня Игра Престолов наконец-то🙌🏻😭👏🏻😍 что ни день - то праздник💃🏻

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    Bu alanda uzmanlaşmış olan Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Sürekli Don Enstitüsü’nden Doktor Aleksey Galanin, “Yakutistan’da yer alan bu çöl, günümüzden 27 ila 12 bin yıl önce buzul çağda oluştu. Söz konusu dönemde iklim koşulları, günümüzde olduğundan çok daha çetindi. Yağışlar oldukça az olduğu için, nehirler kurumaya başlamıştı. Kışlar aşırı soğuk geçmesine rağmen, neredeyse hiç kar yağmazdı. Rüzgarlar kuruyan göllerdeki çökeltileri bölgenin farklı yerlerine sürükledi. Söz konusu dönemde Yakutistan’daki kum tepelerinin genişliği, bir milyon kilometreyi bulmaktaydı. Ancak kimi bölgelerde mamut, bufalo ve tüylü gergedanların güdüldüğü buzul bozkırlarının ve çimenlerin oluşturduğu adacıklar da kalmıştı” açıklamasını yaptı.

     

    Etiketler:
    Hindistan, Amina Karat, Yakutsk, Sibirya, Yakutistan
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