Sibirya’da Sahra Çölü deneyimi: Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk’un çölleri

Yakutistan ya da diğer adıyla Saha Cumhuriyeti olarak bilinen bu bölgedeki Lena Nehri’nin yakınlarında, neredeyse Hindistan kadar geniş, el değmemiş bir çöl alan yer alıyor. Ancak Amina’nın göz alıcı fotoğraf çekimlerini görenler, bu fotoğrafların Ortadoğu’nun kavurucu güneşi altında çekildiğini düşünüyor.
Dubai? The Sahara? No, this is Tukulany - a stretch of desert in the heart of Russia's coldest region https://t.co/4t9Bkrj3Og pic.twitter.com/zE4YRGcN2v— The Siberian Times (@siberian_times) June 17, 2019
Yakutistan’ın başkenti olan Yakutsk şehrindeki bir spor salonunda antrenörlük yapan 34 yaşındaki model, “Doğrusunu söylemek gerekirse, Doğulu kıyafetler içinde çöllerde gezinen bir kadının olduğu fotoğraflar Yakutistan sosyal medyasında oldukça konuşuldu. Hatta söz konusu fotoğrafa tepkiler de yağdı. Ancak sonrasında fotoğrafların Yakutistan’da çekildiğini söyleyip, esas amacımın bu bölgeyi tanıtmak olduğunu anlattığımda herkes duruldu” açıklamasını yaptı.
Tukulany sands in Yakutia, in winter and summer https://t.co/4t9Bkrj3Og pic.twitter.com/QlfFnXV5C2— The Siberian Times (@siberian_times) October 30, 2018
Uzmanlar, Saamys-Kumaga ve diğer kutup çöllerinin iki dev nehir arasında nasıl oluştuğu konusunda henüz hemfikir olabilmiş değil. Söz konusu çöller, yerel Evenki dilinde kum anlamına gelmekte olan ‘tukulan’ ismiyle anılıyor.
Söz konusu bölgede, genişliği 60.000 kilometreyi bulan çöller bulunmakta. Bu ise Hırvatistan, Danimarka ve Estonya ülkelerinin yüz ölçümlerinden dahi daha fazla.
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Шикарный weekend провела на Ленских столбах и Тукуланах. Последние я посетила впервые и официально заявляю, что все те 100500 ваших фото в instagram совершенно не передают всей красоты и уникальности этих дюн, расположившихся между бескрайней тайгой и великой Леной (мои тоже). Это надо видеть воочию✨👀✨ #tukulan #тукуланы #якутия #yakutia ----------------------------------------------------Мне сказали, что я зря туда поехала, потому что не сняла видео, "как я иду по песчаному гребню и кокетливо поворачиваю голову на камеру в замедленной съемке"(с)🤣🤣🤣 действительно, вся республика только за этим туда и едет😝👊🏻 ----------------------------------------------------Ну я прям довольна как слон. Ещё сегодня Игра Престолов наконец-то🙌🏻😭👏🏻😍 что ни день - то праздник💃🏻
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