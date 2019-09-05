Rusya, Arktik'te 21 milyar dolarlık LNG projesini uygulamaya koyuyor

Rusya'nın en büyük özel doğalgaz şirketi Novatek, Sibirya bölgesindeki Gıdan yarımadasında inşa edeceği 'Arktik LNG 2' projesindeki katılımcıların nihai yatırım kararı aldığını ve projeye başlandığını duyurdu.

Novatek'ten yapılan açıklamada, 21.3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje için katılımcıların nihai yatırım kararını aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novatek Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mihelson, şirketin küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) piyasasında önemli bir oyuncu olarak yükseldiğini belirterek, "Bugün, ikinci büyük LNG projemiz 'Arktik LNG 2' için nihai yatırım kararının onaylayarak, dünyanın en büyük LNG üreticilerinden biri olma yolunda önemli bir adım daha attık" değerlendirmesinde bulundu.

Arktik LNG 2, Yamal LNG’nin ardından Novatek şirketinin ikinci LNG üretim projesi olma özelliğini taşıyor. Yılda 19.8 milyon LNG üretilmesi planlanan projede birinci ünitenin 2023, ikincisinin 2024 ve üçüncüsünün 2026'da devreye alınması öngörülüyor.

Projede, Novatek yüzde 60, Japon JOGMEC ve Mitsui konsorsiyumu yüzde 10, Çinli CNOOC yüzde 10, CNPC’nin alt şirketi CNODC yüzde 10, Fransız Total yüzde 10 paya sahip.