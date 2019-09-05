Rusya, İdlib'de 3 Rus askerinin öldüğü iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Vedomosti gazetesinde yer alan İdlib'de 3 Rus askerinin öldüğüne dair haberi tekzip etti.

Vedomosti'nin bir askeri-diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, İdlib ile Hama arasındaki Curin bölgesinde bulunan Rus gözlem noktası yakınında yaşanan patlama sonucunda 3 Rus askerin öldüğü, 2'sinin yaralandığı öne sürülmüştü.

Haberde mayınların 8 kişilik militan grubunun gözlem noktasına doğru ilerlediği sırada patladığı iddia edilmişti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Curin'de Rus gözlem noktası yoktur. Bir Rus gazetesi tarafından yayınlanan, askerlerin öldüğüne dair bilgi gerçekle bağdaşmamaktadır" dendi.

Bakanlık, haberde imzası bulunan İvan Safronov'un daha önce de söylentilere dayanan teyit edilmemiş haberler yayınladığının altını çizdi.