‘Putin, 11 Eylül öncesinde Bush’u saldırı olabileceği konusunda uyarmıştı’

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski analisti, Washington merkezli Ulusal Çıkarlar Merkezi Başkan Yardımcısı George Beebe, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ‘The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Catastrophe’ adlı kitabında, Putin’in saldırılardan iki gün önce Bush’u telefonla arayarak Rus istihbaratının Afganistan kaynaklı “terör kampanyasının” belirtilerini tespit ettiği konusunda uyardığını yazdı.

Beebe, Putin’in, 11 Eylül saldırılarından sonra Bush’u arayarak ABD’ye destek veren ilk yabancı lider olduğunu hatırlattı.