Rusya'da seçimler öncesinde Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na elektroşoklu saldırı

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, "Bugün saat 10:30 civarında polise Moskova bölgesindeki bir evin sahibine saldırıldığı yönünde ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis, kurbanın Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova olduğunu saptadı" ifadelerini kullandı.
Volk’a göre, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından dava başlatıldı. Saldırganın yakalanmasına ilişkin arama çalışmaları da sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma da bakanlığın kontrolünde.
PROTESTOLARA YOL AÇAN SEÇİMLER ÖNCESİNDE SALDIRILDI
Saldırı, ülkede protestolara neden olan 8 Eylül’deki yerel seçimlerden önce gerçekleştirildi. Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.
Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.
Sunduğu imzaların yüzde 10’dan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.
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