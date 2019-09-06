Rosatom: Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesi için inşaat lisansını aldık

Reuters'a konuşan Komarov, "Ağustos sonunda ikinci güç ünitesinin inşaat lisansını aldık" dedi.

Rosatom tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS, 20 milyar dolara mal olacak. Proje tamamlandığında toplam 4 güç ünitesiyle üretim gerçekleştirilecek.

TBMM'de milletvekillerinin Akkuyu Nükleer Santral ile ilgili sorularına yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Akkuyu Nükleer Santrali bugün devrede olsaydı elektrik ihtiyacımızın yüzde 12’sini karşılıyor olacaktı. Yine bu santral sayesine yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatından kurtulacağız” demişti.