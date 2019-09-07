Putin'den Kuril Adaları cevabı: Babacık (Stalin) her şeyi aldı, bu iş bitmiştir

Forumdaki görüşme sırasında, ‘7 Okyanus’ Deniz Eğitim Merkezi Direktörü Anatoliy Ştanko, Kuril Adaları’nın statüsü ve aidiyetiyle ilgili tarihte çeşitli tarihlerin belirtildiğini söyledi. Putin, buna yanıt olarak, İkinci Dünya Savaşı sonucu Kurillerin Sovyetler Birliği’ne geçtiği gerçeğinden hareket ettiğini söyledi.

Putin, “Gelin bu başlangıç noktasına dayanalım. Babacık (Josef Stalin) her şeyi aldı, bu kadar, iş bitmiştir. Halkların babası” dedi.