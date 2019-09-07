Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot FEDOR, Dünya’ya geri döndü

Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk insansı robot olan FEDOR, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) Dünya’ya dönüş yaptı. FEDOR, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ne başarıyla iniş yaptı.

Roscosmos’un Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, UUİ’deki görevlerini tamamlayan insansı robot FEDOR, yeryüzüne geri döndü.

Спускаемый аппарат космического корабля #СоюзМС14 с антропоморфным роботом #SkybotF850 совершил успешную посадку в 00:32 мск.



Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме! pic.twitter.com/kaWEputuKi — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 6, 2019

​

Açıklamada “SkybotF850’yi taşıyan Soyuz MS14 uzay aracı başarıyla iniş yaptı. Tüm iniş faaliyetleri beklendiği gibi gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

Kozmonotların hareketlerinin yanı sıra Dünya’dan uzaktan kumanda ile davranışları kopyalayabilen insansı robot FEDOR, 1.80 metre uzunluğunda ve 160 kilogram ağırlığında, ayrıca şişe açmak gibi geliştirdiği yeni özelliklerinin paylaşıldığı bir Instagram ve Twitter hesabı da var. UUİ’de de çok düşük yerçekimli ortamda el becerileri test edildi.

Uçuş öncesi ismi Skybot F850 olarak değiştirilen Fedor, 22 Ağustos’ta fırlatıldıktan beş gün sonra ikinci kenetlenme denemesi sonucu UUİ’ye inmiş ve dün de yörüngeden çıkartılmıştı.

FEDOR, MAKS-2019 açılışı kapsamında Dünya’yla gerçekleştirilen telekonferans sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyamamış ve kendisinden ‘tanımlanamayan bir katılımcı’ olarak söz etmişti.