Vışinskiy ve serbest bırakılan başka Rus mahkumlar, Ukrayna’dan Rusya’ya dönüyor

RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy’nin, Moskova ile varılan anlaşma doğrultusunda Kiev’in serbest bıraktığı diğer mahkumlarla birlikte Rusya’ya gelmek üzere yola çıktı.

Önceki günlerde mahkeme tarafından serbest bırakılan Vışinskiy ve Rusya ile Ukrayna arasında mahkumların iadesine yönelik varılan anlaşma çerçevesinde salınan başka Rus mahkumlar, Kiev’deki Borispol Havalimanı’ndan Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket etti.

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya haber ajansının Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, bugün Vışinskiy’nin Kiev’den Moskova’ya uçacağını, onunla birlikte Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma doğrultusunda serbest bırakılan mahkumlar da uçuş yapacağını doğrulamıştı.

Sputnik’e konuşan bir kaynak ise, aralarında Vışinskiy’nin de bulunduğu 33 mahkumun Rusya’ya döneceğini söylemişti.

Rusya ile Ukrayna yaz sonunda mahkumların takasına yönelik çalışmalara başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Ekonomi Forumu’nda konunun yakın zamanda çözüme kavuşturulacağını ifade etmişti.

Ukraynalı avukat Valentin Rıbin, Facebook sayfasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin mahkumları affettiğini, Kiev ile Moskova arasında iade konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini yazmıştı.