Rusya ile Ukrayna arasında mahkum takası yapıldı: İki taraftan da 35 kişi ülkelerine döndü

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen takas süreci çerçevesinde her iki taraftan da 35 mahkumun serbest bırakıldığını ve bugün ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, gazetecilere yaptığı açıklamada her iki taraftan da 35 kişinin tutuklu bulundukları yerden ayrıldıklarını ifade etti. Böylece Ukrayna’da tutuklu olan Ruslar da, Rusya’da tutuklu olan Ukraynalılar da ülkelerine döndü.

Moskalkova, zorlu geçen bir süreç sonunda gerçekleştirilen bu takası iki ülke arasındaki ilişkilerde insani alanda yeni bir sayfa olarak nitelendirdi.

RUS DIŞİŞLERİ: UKRAYNA’NIN BAŞINA GELEN HER ŞEYDEN RUSYA’YI SUÇLAMA ALIŞKANLIĞI GEÇMİŞTE KALMALI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı: “Provokasyonlara ve zorluklara rağmen süreç gerçekleşti. Çok önemli bir adım. Sorunların derinleştirilmesine yönelik değil çözümüne yönelik bu tavır muhakkak desteklenmeli. Siyasi irade ve sistemli özenli çalışmalar meyvesini veriyor.

Ukrayna’nın başına gelen her kötü şeyden Rusya’nın suçlanması alışkanlığı geçmişte kalmalı. Sürekli Rusya karşıtı söylem kullanılması, iç siyasi ve ekonomik sorunların çözümüne yakınlaştırmaz.”

RUS SENATÖR: MİNSK ANLAŞMALARININ UYGULANMASI YÖNÜNDE BİR ADIM

Rus Senatör Konstantin Kosaçev de Facebook hesabından mahkum takası ile iki ülke arasındaki diyaloğa yönelik ilk adım olduğunu, bu adımın Minsk anlaşmalarının uygulanması için bir girizgâh olabileceğini ifade etti.

Kosaçev, Ukrayna’nın yeni yönetiminin siyasi yönden önemli olan böyle bir adımdan yana hareket etmesinin memnuniyet verdiğini de ekledi.

PESKOV: OLUMLU KARŞILIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında mahkum takasını doğruladı. Peskov, takastan memnun olduklarını, RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy’nin de döndüğünü söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov “Takas gerçekleşti. Rusya vatandaşlarının evlerine dönmelerini olumlu karşılıyor ve memnunuz” dedi.

Ukrayna’da mahkemenin 28 Ağustos’ta serbest bırakılmasına hükmettiği RİA Novosti Ukrayna Genel Yayın Yönetmeni Kirill Vışinskiy’nin de döndüğünü doğrulayan Peskov “Aralarında Vışinskiy de var” dedi. Peskov, geri dönen diğer mahkumların isimlerinin daha sonra açıklanacağını kaydetti.

ZELENSKİY: MEMNUNİYET VERİCİ, SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN İLK ADIM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise takasla ilgili “Bu çok memnuniyet verici bir olay. Hepimiz ilk adımı attık, bana kalırsa çok zor oldu. İlerisinde ne yapacağımızı bildiğimize eminim. Tüm mahkumların iadesi konusuna daha da yakınlaşacağız” dedi.

Zelenskiy, Minsk süreci kapsamında Donbass’taki güçlerin iki aşamada ayrılması için müzakerelere devam edeceğini de kaydetti.

Zelenskiy, bu adımın Donbass’taki savaşın bitmesi için ilk adım olduğunu belirterek “Bu korkunç savaşı bitirmek için tüm adımları atmalıyız” dedi.

Öte yandan yerel televizyonlara göre, terör suçundan 20 yıl hapse mahkum edilen Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov ile Aleksandr Kolçenko ile ajanlıkla suçlanan Roman Suşenko ülkesine dönenler arasında. Rusya’dan da Vışinskiy’nin yanı sıra Ukrayna’nın doğusunda Malezya Havayolları’na ait MH17 uçağının düşürülmesi davasında tanık Vladimir Tsemah da Rusya’ya döndü.

VIŞİNSKİY: BİR GAZETECİ HAPİSTE OLMAMALI

Vışinskiy’i havalimanında Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Rossiya-1 televizyonundan gazeteci Olga Skabeyeva karşıladı.

Vışinskiy “Son zamanlarda hiç bu kadar gerilmemiştim. İnsanlar beni arayıp kutladı. Benim için ne kadar endişelendiğinizi biliyorum. Bir gazetec hapiste olmamalı. Soyadının ne olduğundan bağımsız olarak gazetecinin bağlı olduğu kurumun keskin bir tepki vermesi önemli. Bu yüzden herkese teşekkür ederim” dedi.

Vışinskiy, masumiyetini kanıtlamak için Kiev’e gidip mahkeme duruşmalarına katılacağını da ekledi.