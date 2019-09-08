Suriye cezaevlerinde doğan Rus çocuklar Moskova’ya getirildi

Rusya Çocuk Hakları Obdusmanı Anna Kuznetsova, daha önce Suriye cezaevlerinde doğan bir grup Rus çocuğun Rusya’ya getirilmesinin planlandığını açıklamıştı. Kuznetsova, getirilen çocukların Suriye cezaevlerinde mahkum olan Rus vatandaşı anneleriyle birlikte kalan çocuklar olduğunu ve yaşlarının beş ila dokuz arasında değiştiğini belirtti.

Kuznetsova, Instgram hesabından yaptığı paylaşımdan, “Hmeymim üssünden kalkan uçak Moskova’ya vardı. Çocuklar yemek yedikten hemen sonra uyudu. Onları uyandırmaya kıyamıyoruz. Yedikleri yemekler daha önce yediklerinden çok farklıydı. Yemeklerde iki yıl boyunca ceza evlerinde beslendikleri yemekler gibi böcekler, saç kılları yoktu” diye yazdı.

Kaç çocuğun getirildiğiyle ilgili bilgi vermeyen Kuznetsova, çocuklar için kötü olan her şeyin geride kaldığını söyledi.