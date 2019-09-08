Rusya’da yerel seçimler arifesinde Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'nın evine giren saldırgan yakalandı

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın evine hırsızlık amacıyla girdiği sanılan şüphelinin 1983 yılında doğmuş olduğu ve Orta Asya ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu açıklamasını yaptı.

Volk, soruşturmanın tamamen İçişleri Bakanlığı yönetiminin kontrolünde olacağını kaydedip, yakında şüphelinin sorgusuna başlanacağını da ekledi.

Kimi kaynaklara göre 36 yaşındaki erkek şüpheli, Moskova yakınlarındaki bir ormanda yakalandı. Şüphelinin üstünden bir elektroşok cihazı ve başka evlerden çalındığı düşünülen başka eşyalar çıktı.

PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ © AA / Rusya ile Türkiye'nin seçim komisyonları arasında işbirliği anlaşması imzaladı

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pamfilova’ya yönelik saldırı hususunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bilgilendirildiği açıklamasını yapmıştı.

Şüpheli kişi, 6 Eylül gecesi penceresinden Pamfilova’nın evine girmiş, ev sahibine elektroşok cihazıyla saldırıp ortadan kaybolmuştu.

'KEDİSİNİN TIKIRTILARI SAYESİNDE KURTULDU'

Rus gazetelerinde, Pamfilova’yı saldırı gecesinde uyandıranın kedisinin çıkardığı tıkırtılar olduğuna ilişkin haberler yer almıştı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’nın kedisi sayesinde daha ciddi bir saldırıya uğramaktan kurtulduğu yorumları yapılmıştı.

'FİZİKSEL ACININ ÖNEMİ YOK, ANCAK TAM BİR ŞOKTU'

Pamfilova Rossiya 24 televizyonuna demecinde saldırgana ilişkin olarak, “Onun genç, çevik ve oldukça uzun boylu olduğunu gördüm. Fiziksel anlamda çektiğim acının pek bir önemi yok, ancak benim için bu olanlar tam bir şoktu: kendi evinizde geceleyin uyandığınızı ve karşınızda size saldıran bir kişi bulduğunu düşünürseniz neler hissettiğimi anlayabilirsiniz” demişti.