Abhazya’nın modern tarihinde ilk kez devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu düzenleniyor

SSCB’nin dağılmasını takiben Gürcistan’dan bağımsızlığını ilan Abhazya, modern tarihinde ilk kez devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başında. Seçmenler Devlet Başkanı Raul Hacimba ile muhalif parti Amtsakhara’nın lideri Alhas Kvitsiniya arasında tercih yapacak.

Abhazya'da kurulan 152 seçim merkezinde sandıklar TSİ 20.00’ye kadar açık kalacak. Abhazya sınırları dışındaysa diaspora için Rusya’da da iki seçim merkezi kurulmuş durumda.

ABHAZYA SINIRLARI DIŞINDA İKİ OY MERKEZİ DE RUSYA’DA

Bunlardan birisi başkent Moskova’da, diğeriyse Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti’nin başkenti Çerkessk’te bulunuyor.

Rusya, Abhazya’nın bağımsızlığını tanıyan birkaç ülkeden biri.

Seçimlerin ikinci turunda Devlet Başkanı Raul Hacimba ile muhalif parti Amtsakhara’nın lideri Alhas Kvitsiniya karşı karşıya geldi. İkinci turda baraj olmadığından daha fazla oyu toplayan kazanacak.

Abhazya’da devlet başkanlığı seçimleri ile eş amanlı olarak devlet başkan yardımcıları da seçiliyor.

İLK TURDAN ÜÇÜNCÜ ÇIKAN ADAY, KVİTSİNİYA’YA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Seçimlerin 25 Ağustos’ta düzenlenen ilk turunda merkez seçim komisyonu verilerine göre Hacimba yüzde 24.83, Kvitsiniya yüzde 22.91, bir dönem dışişleri ve savunma bakan yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan Oleg Arşba ise yüzde 22.56 oranında oy almıştı. Arşba ikinci turdan birkaç gün önce Kvitsiniya’yı desteklediğini duyurdu.