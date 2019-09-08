Rusya: Google ve Facebook seçim yasakları esnasında siyasi reklamların yayılmasına izin verdi

Rusya’nın telekomünikasyon denetleme servisi Roskomnadzor, Google ile Facebook şirketlerinin, ülkede yerel seçimlerin düzenlendiği bugün, kendi platformları üstünden siyasi içerikli reklamların yayılmasına izin verdiklerini açıkladı.

Roskomnadzor’un açıklamasına göre, yerel seçimler öncesi teknoloji şirketleri, Google ile Facebook’tan, seçim yasaklarının geçerli olacağı dönemde kendi platformları üstünden siyasi reklamların yayılmasına izin vermemeleri istendi, ancak söz konusu şirketler bu talebe uymadı.

'RUSYA’NIN İÇ İŞLERİ MÜDAHELE ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR'

Rus telekomünikasyon denetleme servisinin açıklamasında, “(Google ve Facebook’un) bu eylemleri, Rusya’nın iç işlerine müdahale ve demokratik seçimlerin düzenlenmesine mani olma şeklinde görülebilir” uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen bu eylemler kabul edilemez” vurgusu da yapıldı.

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'TESPİT EDİLEN SİYASİ REKLAMLAR, PARLAMENTO KOMİSYONUNA GÖNDERİLECEK'

Roskomnador yetkilileri ayrıca, tespit edilen siyasi reklamların, incelenmek üzere Rusya’nın iç işlerine müdahale vakalarını soruşturması için oluşturulan parlamento komisyonuna gönderileceğini söylediler.

Roskomnadzor yetkilileri cuma günkü açıklamalarında Google ile Facebook’u seçimler esnasında yapılabilecek siyasi reklamlar konusunda uyarmış, bu talebin gözardı edilmesi halinde de bu şirketlere karşı önlemler alınabileceğinin sinyalini vermişti.