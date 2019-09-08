Rusya: Google ve Facebook seçim yasakları esnasında siyasi reklamların yayılmasına izin verdi

'RUSYA’NIN İÇ İŞLERİ MÜDAHELE ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR'
Rus telekomünikasyon denetleme servisinin açıklamasında, “(Google ve Facebook’un) bu eylemleri, Rusya’nın iç işlerine müdahale ve demokratik seçimlerin düzenlenmesine mani olma şeklinde görülebilir” uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, “Yabancı şirketler tarafından gerçekleştirilen bu eylemler kabul edilemez” vurgusu da yapıldı.
❗️В связи с "Днем тишины" в России @GoogleRussia @YouTube @Facebook @Instagram необходимо принять меры по недопущению распространения 7-8 сентября политической рекламы на интернет-площадках. #Выборы2019— Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 6, 2019
'TESPİT EDİLEN SİYASİ REKLAMLAR, PARLAMENTO KOMİSYONUNA GÖNDERİLECEK'
Roskomnadzor yetkilileri cuma günkü açıklamalarında Google ile Facebook’u seçimler esnasında yapılabilecek siyasi reklamlar konusunda uyarmış, bu talebin gözardı edilmesi halinde de bu şirketlere karşı önlemler alınabileceğinin sinyalini vermişti.
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