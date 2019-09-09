Rusya’dan ABD’ye ‘uyanma’ çağrısı: Türkiye dahil birçok ülke kuralları belirleme hakkını ABD'de görmüyor

Rus senatör Puşkov Twitter açıklamasında, “Pentagon’un başındaki M. Esper belli ki hiçbir şey anlamamış. Zira Rusya’ya, kendilerinin koyduğu kurallara göre davranma, yani itaatkar bir biçinde ABD’nin peşinden gitme çağrısında bulundu” dedi.

Puşkov şöyle devam etti: “Ancak gelin görün ki dünya artık eskisi gibi bir yer değil: Rusya, Çin, Türkiye ve daha birçokları, ABD’nin kendi kurallarını dayatma ‘hakkını’ tanımıyor. (ABD için) uyanma vakti geldi.”

Глава Пентагона М.Эспер так ничего и не понял. Он призвал Россию действовать «по правилам,к-ые мы установили», т.е. послушно следовать за США. Но мир изменился: Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила. Пора бы уже проснуться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 8, 2019

​Esper Fransa’nın başkenti Paris’teki bir basın toplantısında, Rusya’nın istikrarsızlığa katkı sunmaya devam ettiğini ve bu davranışını değiştirmesi gerektiğini savunmuştu. Esper, “Rusya’nın, Batı değerlerini paylaşan çok daha normal bir ülke gibi davranması harika olurdu” sözleriyle ‘dileğini’ ifade etmişti.