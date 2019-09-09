Rusya’da protestolara yol açan ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına yol açan, dünkü yerel seçimlerde Moskova Kent Duması’nda 26 koltuk bağımsız adayların oldu.

Moskova Seçim Komisyonu’nun açıklamasına göre, sandıkların yüzde 99.47’sinin açıklanmasının ardından Kent Duması’nda 26 koltuğa bağımsız adaylar seçildi. Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin (KPRF) 14, Elma Partisi ve Adil Rusya Partisi’nden ise 3’er koltuğu var.

Moskova Kent Duması’nda 45 vekil koltuğu bulunuyor. Yerel saatle 06.30 (6.30 TSİ) seçmen katılım oranı ortalama yüzde 21.69’du.

Eski Moskova Kent Duması Başkanı Aleksey Sapoşnikov, sandıkların tamamının sayılmasının ardından yüzde 40.83 oyla 12. seçim bölgesinde liderliğin sahibi oldu. Yardımcısı Nikolay Gubenko ise 37. seçim bölgesinde yüzde 58.29 oy aldı.

Son verilere göre, aşağıdaki bölgelerde lider konumdaki adaylar şöyle:

Bağımsızlardan,

Lyudmila Stebenkova yüzde 37.32 oyla 25. bölgede,

Stepan Orlov yüzde 41.26 oyla 27. bölgede,

Yelena Samışina yüzde 38.80 oyla 28. bölgede,

Oleg Artemyev yüzde 41.52 oyla 29. bölgede,

Olga Melnikova yüzde 36.48 oyla 32. bölgede,

Lyudmila Guseva yüzde 40.83 oyla 33. bölgede,

Aleksandr Semennikov yüzde 36.43 oyla 34. bölgede,

Natalya Metlina yüzde 35.03 oyla 35. bölgede,

Olga Şarapova yüzde 35.23 oyla 36. bölgede,

Tatyana Batışeva yüzde 37.14 oyla 40. bölgede,

Yevgeniy Gerasimov yüzde 41.08 oyla 41. bölgede.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden,

Dmitriy Loktev yüzde 38.99 oyla 2. bölgede,

Nikolay Zubrilin yüzde 43.12 oyla 11. bölgede,

Sergey Sevostyanov yüzde 41.96 oyla 15. bölgede,

Viktor Maksimov yüzde 45.87 oyla 17. bölgede,

Yelena Yançuk yüzde 42.15 oyla 18. bölgede,

Oleg Şeremetyev yüzde 40.23 oyla 19. bölgede,

Yevgeniy Stupin yüzde 45.03 oyla 20. bölgede,

Leonid Zyuganov yüzde 57.40 oyla 21. bölgede,

Pavel Tarasov yüzde 38.99 oyla 24. bölgede,

Lyubov Nikitina yüzde 44.22 oyla 31. bölgede,

Yekaterina Yengalıçeva yüzde 42.74 oyla 42. bölgede,

Yelena Şuvalova yüzde 44.99 oyla 44. bölgede.

Elma Partisi’nden,

Sergey Mitrohin yüzde 44.70 oyla 43. bölgede,

Yevgeniy Bunimoviç yüzde 40.56 ile 6. bölgede,

Maksim Kruglov yüzde 39.21 oyla 14. bölgede.

Adil Rusya Partisi’nden,

Aleksandr Solovyev yüzde 34.95’le 3. bölgede,

Mihail Timonov yüzde 36.40’la 16. bölgede,

Magomet YAndiyev yüzde 38.09’la 45. bölgede.

Gazeteci Mariya Kiseleva ve Roman Babayan da vekillik için birer koltuk kazanan isimler arasında.

Geçen seçimlerde katılım yüzde 21.04’ken Moskova Kent Duması’nda çoğunluğun sahibi 28 kişiyle Birleşik Rusya Partisi olmuştu. KPRF’den 5 aday, Liberal Demokrat Parti’den 1, Rodina (Anavatan) Partisi’nden 1 ve bağımsız 5 aday Kent Duması’na girmişti.

PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

Rusya’da bu yılki yerel seçimler protestolara yol açtı. Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

Sunduğu imzaların yüzde 10’dan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.