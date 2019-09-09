Rusya'nın, seçim yasakları geçerliyken siyasi reklam yaymakla suçladığı Facebook ve Google'dan birer açıklama

Rusya'nın telekomünikasyon denetleme servisi Roskomnadzor'un, ülkedeki yerel seçimler esnasında kendi platformları üstünden siyasi reklam yaymakla suçladığı Facebook, yerel seçim yasalarına uyması gerekenin kendileri olmadığını, bunun sorumluluğunun reklamı yapan kişi ya da kurumlara ait olduğunu savundu. Google ise sorumluluk bilinciyle yapılmış reklamları destekledikleri açıklamasında bulundu.

Facebook, Rusya'da dün düzenlenen yerel seçimler devam ederken, seçim yasaklarının geçerli olmasına karşın şirketin platformları üstünden siyasi reklamların yayılmasına izin verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Rus telekomünikasyon denetçisi Roskomnadzor'un uyarısı üzerine açıklamada bulunan Facebook yetkilileri, kendilerinin yerel seçim yasaklarına uymak gibi bir zorunluluklarının olmadığını söylediler ve söz konusu ihlallerin, reklamı yapan kişi ve kurumların sorumluluğunda olduğunu savundular.

GOOGLE: SORUMLULUK BİLİNCİYLE YAPILAN REKLAMLARI DESTEKLİYORUZ

Roskomnadzor tarafından aynı suçlamanın yöneltildiği Google yetkilileri ise ‘yerel yasalara uydukları müddetçe sorumlu bir biçimde yapılmış reklamları desteklediklerini’ söyledi.

Ancak Google'ın açıklamasında şirketin platformları üstünden siyasi reklamların yayıldığını doğrulayacak ya da yalanlayacak herhangi bir ifade yer almadı.

​Rus telekomünikasyon denetleme servisinin yetkilileri, Facebook ve Google’ın seçim yasakları geçerliyken siyasi reklamların yayılmasına katkıda bulunmuş olmasını ‘Rusya’nın iç işlerine müdahale’ şeklinde değerlendirebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Rus yetkililer ayrıca, tespit edilen siyasi reklamların, incelenmek üzere Rusya’nın iç işlerine müdahale vakalarını soruşturması için oluşturulan parlamento komisyonuna gönderdiklerini açıkladılar.