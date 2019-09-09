Kayıt
14:35 09 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağını test etti: Uzun zamandır takip ediyorduk

    © DHA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya'da Be-200 yangın söndürme uçağını test ederek inceledi. Pakdemirli, "Uzun zamandır takip ettiğimiz bir uçak. Türkiye'de ormanlarda yangınla mücadelede kullanabileceğimiz bir uçak. Bundan sonrasında ikili görüşmelerimiz var, karşılıklı şartları görüşeceğiz" dedi.

    Bakan Pakdemirli, beraberinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü uygulayıcı ekiplerinden oluşan heyet ile Rusya'nın Taganrog kentinde Ynited Aircraft Corporation tarafından üretilen Be-200 modeli yangın söndürme uçaklarını inceledi.

    © AA /
    Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçaklarını inceleyecek
    Pakdemirli, uçak fabrikasında yetkililerden kısa bir brifing aldı. Bilgilendirmenin ardından piste geçen Pakdemirli, BE-200'ün yardımcı pilot koltuğuna oturdu.

    Pakdemirli'nin bulunduğu uçak, havada birkaç tur attıktan sonra yere su bıraktı. Havada manevralar yaparak uçan uçak, 3 metre irtifaya kadar denize yaklaştı.

    Yaklaşık 25 dakika süren başarıyla gerçekleşen test uçuşunun ardından açıklama yapan Pakdemirli, uçağın kumandalarının son derece yumuşak ve manevra kabiliyetinin iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "Bizim yangınlarımız için en önemli unsurlardan biri, dar alanlarda manevra kabiliyeti aslında. Bu uçak uzun zamandır takip ettiğimiz bir uçak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rusya ziyaretinde fuarda gördüğü ve bizi talimatlandırdığı bir uçak. Diğer alternatifler üzerinde de çalışmakla birlikte, bu uçağı da gelip görelim istiyorduk. Bugün itibarıyla Beriev uçak firmasının fabrikasının uçağını test ettik. Manevraya gelebiliyor. Türkiye'de ormanlarda yangınla mücadelede kullanabileceğimiz bir uçak. Bundan sonrasında ikili görüşmelerimiz var, karşılıklı şartları görüşeceğiz. Uçağın teknik kabiliyetlerini, yakıt yakışından tutun da diğer Türkiye için gerekli olan hem teknik özellikler hem de bizim coğrafyaya uygunluğu konusunda teknik görüşmelerimiz olacak. Görüşmeleri tamamladıktan sonra daha net bir açıklama yapabiliriz."

    KANADA VE JAPONYA'DA İNCELEME YAPILDI

    LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleşti. Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşma yaptı.
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Pakdemirli: THK siyasetin oyuncağı oldu, ana muhalefetle birlikte hareket ediyor
    Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla havadan mücadele kapsamında etkin rol üstlenen amfibik uçak hava gücü oluşturmak istiyor. Bakanlık tarafından yürütülen amfibik hava gücünü oluşturma yönündeki çalışma ve incelemeler kapsamında daha önce Kanada ve Japonya'ya ziyaretler gerçekleştirildi.

    Japon üretimi US-2 ve Kanada üretimi CL 415 serisi uçaklar teknik ekipler tarafından incelendi. Rusya üretimi Be-200 serisi amfibik uçağın çok maksatlı (arama kurtarma, havadan keşif ve gözetleme, personel malzeme nakli ve yangın söndürme) üretildiği, yangın söndürme modelinin 12 ton su atma özelliğine sahip olduğu, Rusya ile birlikte Portekiz ve Azerbaycan tarafından kullanıldığı belirtildi.

    BE-200'de 2 adet turbojet motoru ve kabin basıncı ile teçhiz edildiğinden yüksek sürat ve yüksek irtifadan intikallerin yapılabildiği ancak alçak uçuş manevralarının yüksek süratten dolayı kısıtlandığı bildirildi.

    Etiketler:
    Savunma Sanayii Başkanlığı, Japonya, Kanada, Be-200 itfaiye uçağı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Uçak, yangın söndürme, Rusya, Bekir Pakdemirli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1940'lar, ekran kraliçesi kadınların dönemiydi. Savaş yıllarının kapalı ve kasvetli ortamlarında, belki de hayatı biraz renklendirmek için düzgün vücutlu seksi kadınlar moda oldu. İnce yapılı, son derece enerjik görünen bu kadınların belleri oldukça inceydi. Hollywood'un efsane oyuncularından Katherine Hepburn, bu akımın en güzel temsilcisiydi.
    Kadın güzellik algısının 100 yıllık değişimi
    Karikatür
    ABD: Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet