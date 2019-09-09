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15:49 09 Eylül 2019
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    Moskova Kent Duması seçimleri

    Rusya’da seçimlerin ardından tüm valiler yerlerini korudu

    © Sputnik / Valery Melnikov
    Rusya
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    Rusya’da protestolara neden olan pazar günkü yerel seçimlerde sandıkların neredeyse tamamının açıklamasından sonra mevcut bölge yöneticileri yerlerini muhafaza etti. İktidar partisi Birleşik Rusya’nın adayları ikinci tura gerek kalmadan üstün geldi.

    © Sputnik /
    Moskova Kent Duması'nda 26 koltuk bağımsız adayların oldu
    Rusya’daki seçimlerin ardından valiler yerlerini korumayı başardı. Böylece mevcut dokuz validen St. Petersburg’da Aleksandr Berlov yüzde 64.68’le, Astrahan’da yüzde 75.64’le İgor Babuşkin, Sahalin’de yüzde 56.18 ile Valeriy Limarenko, Çelyabinsk’te yüzde 70.13’le Aleksey Teksler, Zabaykalskiy’de yüze 89.61’le Aleksandr Osipov yeniden seçildi.

    Yerini koruyan valiler arasında Orenburg’da yüzde 65.94’le Denis Pasler, Murmansk’ta yüzde 60.07 ile Andrey Çibis, Başkurdistan’da yüzde 82.02 ile Radiy Habirov, Kalmukya’da yüzde 85.09’la Batu Hasikov yer alıyor.

    Seçimlerde ayrıca mevcut üç bölge başkanı yeniden seçildi: Volgograd bölgesi başkanı Andrey Boçarov (yüzde 76.81), Vologda bölgesi başkanı Oleg Kuvşinnikov (yüzde 60.87), Stavropol bölgesi başkanı Vladimir Vladimirov (yüzde 89.73).

    İKTİDAR PARTİSİ’NİN ADAYLARI İKİNCİ TURA KALMADAN ÜSTÜN GELDİ

    Rusya'da yerel seçim
    © Sputnik / Igor Ageyenko
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    Valilik seçimlerinin en büyük sonucu ise iktidar partisi Birleşik Rusya’nın adayların ikinci tura kalmadan üstün gelebilmesi oldu.

    16 BÖLGE YÖNETİCİSİ DOĞRUDAN OYLAMA İLE SEÇİLDİ

    17 bölgenin yöneticisinin belirlendiği seçimlerde, 16 yönetici doğrudan oylama ile seçilirken, İnguşetya’da bölge valisi parlamento tarafından atandı. Böylece şimdiye kadar bu görevi yürüten Mahmud Ali Kalimatov, yeniden göreve gelmiş oldu.

    Bölgelerdeki yönetici seçimlerinde diğer sonuçlar şöyle oldu:

    • Orenburg; Birleşik Rusya Partisi’nden yüzde 65.94’le Denis Pasler yerini korurken, ikinci yüzde 23.72 ile KPRF’den Maksim Amelin, üçüncü ise yüzde 3.62 ile Komünist Sosyal Adalet Partisi’nden Anatoliy Kobzev.
    • Kursk; oyların yüzde 81.07’sinin sayılmasının ardından Birleşik Rusya Partisi’nden Roman Starovoyt önde, ikinci sırada Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nden Vladimir Firsov yüzde 5.65’le ikinci, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nden (LDPR) Vladimir Fedorov da yüzde 5.45’le üçüncü konumda.
    •  Altay Cumhuriyeti; yüzde 59 oyla Birleşik Rusya Partisi’nden Oleg Horohordin lider konumda, KPRF’den Viktor Romaşkin yüzde 31.64’le ikinci, LDPR’den Dmitriy Sofronov yüzde 6.54’le üçüncü konumda.
    •  Lipetsk; Birleşik Rusya’dan İgor Artamonov yüzde 67.29’la lider konumda. KPRF’den Sergey Tokarev yüzde 20.03, Adil Rusya Partisi’nden Larisa Ksenofontova yüzde 4.6, Rusya’nın Komünistleri Partisi’nden Andrey Plotnikov yüzde 3.19, Rusya Yurtseverleri Partisi’nden Andrey Grigoryev yüzde 2.88 oy aldı.
    •  Volgograd; Birleşik Rusya’dan Andrey Boçarov’un yüzde 76.81’le yeniden seçildiği bölgede, ikinci sırada yüzde 11.39’la KPRF’den Andrey Burov ikinci, LDPR’den yüzde 6.2 ile Vladimir Rublev üçüncü konumda.
    •  Astrahan; bağımsız aday İgor Babuşkin yüzde 75.64’le yeniden seçilirken, ikinci KPRF’den Nikolav Arefyev (yüzde 11.81), üçüncü ise LDPR’den Timofey Şerbakov.
    •  Başkurdistan; yüzde 82.02 ile birinci Birleşik Rusya’dan Radiy Haribov, ikinci yüzde 6.89 ile KPRF’den Yunir Kutlugujin, üçüncü yüzde 4.63’le LDPR’den İvan Suharev.
    •  Zabaykalskiy; bağımsız aday Aleksandr Osipov’un yüzde 89.61 oyla birinci olduğu seçimde, ikinci yüzde 3.33’le Rusya Sosyal Adalet Partisi’nden Yelena Krauze, üçüncü yüzde 2.59’la Rusya Yurtseverleri Partisi’nden Vyaçeslav Uşakov.
    •  Stavropol; Birleşik Rusya Partisi’nden mevcut lider Vladimir Vladimirov yüzde 79.65’le birinci oldu. KPRF’den Viktor Sobolev yüzde 9.29, LDPR’den Gennadiy Yefimov yüzde 3.97 oy aldı.
    •  Çelyabinsk;  yüzde 70.13’le bağımsız aday Aleksey Teksler’in yeniden seçildiği bölgede KPRF’den Konstantin Natsiyevskiy oyların yüzde 12.02’sini, LDPR’den Vitaliy Paşin yüzde 8.84’ünü aldı.
    •  Kalmukya; Birleşik Rusya’dan Batu Hasikov yerini korurken, Adil Rusya’an Natalya Manjikova yüzde 8.51’le ikinci, LDPR’den Pyotr Bışkvarok yüzde 3.35’le üçüncü.
    •  Vologda; Birleşik Rusya’dan Oleg Kuvşinnikov yeniden başkanlığa seçilirken, LDPR’den Olga Şirikova yüzde 25.18 oy, Adil Rusya’dan Margarita Savoskina yüzde 7.81 oy aldı.

    SEÇİMLER PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

    Moskova’da Kent Meclisi seçimlerine bağımsız adayların alınmasına yönelik düzenlenen izinli gösteri
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Rusya İçişleri: Moskova’daki protestoda 136 kişi gözaltına alındı
    Rusya’da bu yılki yerel seçimler protestolara yol açtı. Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

    Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

    Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

    Sunduğu imzaların yüzde 10’dan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.

    Etiketler:
    Mahmud Ali Kalimatov, Başkurdistan, Orenburg, Aleksandr Osipoviç, Zabaykalskiy, Aleksey Teksler, Çelyabinsk, Valeriy Limarenko, Sahalin, İgor Babuşkin, Astrahan, Aleksandr Berlov, St. Petersburg, Seçim, Birleşik Rusya Partisi, Rusya
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