Abhazya’nın devlet başkanı yine Hacimba oldu

Abhazya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tamaz Gogiya, başkent Sohum’daki basın toplantısında “Komisyonun kararına göre, Abhazya’nın devlet başkanı olarak Raul Hacimba seçildi. Karar, komisyonun tüm üyelerince onaylandı” ifadelerini kullandı.

“Hacimba, ön verilere göre yüzde 47.38 oyla lider konumda. Rakibi, Alhas Kvitsiniya oyların yüzde 46.19’unu aldı” diyen Gogiya, Hacimba’ya 39 bin 741 kişinin, Kvitsiniya’ya 38 bin 742 kişinin oy verdiğini söyledi.

Gogiya, komisyonu sonuçlarla ilgili bir itirazın da gelmediğini ekledi.

Seçimlerin 25 Ağustos’ta düzenlenen ilk turunda merkez seçim komisyonu verilerine göre Hacimba yüzde 24.83, Kvitsiniya yüzde 22.91, bir dönem dışişleri ve savunma bakan yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan Oleg Arşba ise yüzde 22.56 oranında oy almıştı. Arşba ikinci turdan birkaç gün önce Kvitsiniya’yı desteklediğini duyurmuştu.