130 ülke, dünya turizmini konuşmak için ilk kez St. Petersburg’da

Turizm alanında en büyük etkinlik olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) yirmi üçüncü genel kurul toplantısı Rusya’nın St. Petersburg kentinde bugün başladı. Rusya’nın ilk kez ağırladığı etkinlikte 130 ülkeden temsilciler bir araya gelerek dünya turizminin gelişim eğilimlerini ele alacak.

UNWTO İletişim Müdürü Marcelo Risi, oturum öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Turizm alanındaki en büyük buluşma olan bu etkinlik iki yılda bir gerçekleştiriliyor ve bize turizm politikası ve stratejimizi nasıl daha istikrarlı ve kararlı bir tempoda yönetmemizi anlamamızı sağlıyor. Turizmin durumu ve nereye doğru gittiğini, neden önemli bir ekonomi sektörü olduğuna dair tüm bilmemiz gerekenler St. Petersburg’da konuşulacak” ifadelerini kullandı.

Risi’ye göre, etkinliğe 130 ülkeden 1100 katılımcı kayıt yaptırdı.

‘ETKİLİ BİR PAZARLAMA KANALI’

St. Petersburg Turizm Geliştirme Komisyonu Başkanı Yevgeniy Pankeviç ise, toplantının bu yıl ilk kez Rusya’da gerçekleştirildiğini vurguladı.

Pankeviç “Bizim için bu etkinlikte kendimizi doğru ifade etmemiz önemli. Zira bu etkinlik gelişim için etkili bir pazarlama kanalı, dünya turizminde kendini ifade etmek için bir imkân” dedi.

‘RUSYA’NIN NE KADAR AÇIK BİR ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN BİR İMKÂN’

Komisyon Başkan Yardımcısı Nana Gviçiya ise “Etkinlik Rusya’nın ne kadar açık bir ülke olduğunu, ne kadar büyük olduğunu, turizmin nasıl geliştiğini ve eşsiz turistik ve kültürel mirasımızı göstermek için yeni bir imkân” dedi.

Nitekim etkinlik kapsamında Rusya’nın bölgeleri turistik güzergâhlarını ve markalarını gösterme imkânı bulacak. Etkinlikte ayrıca kültür programı kapsamında müze ziyaretleri ve bale gösterimi yapılacak.

UNWTO 23. Genel Kurul Toplantısı 9-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.