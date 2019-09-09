Fransa: Rusya ile gerginliği azaltmanın vakti geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransız bakanların Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldiği toplantı çerçevesinde Rusya ile gerginliğin azaltılması gerektiğini söyledi. Öte yandan iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları 2012'den beri ilk kez görüştü.

Moskova'da yapılan basın toplantısında konuşan Le Drian ikili ilişkilerle ilgili, "Zamanı geldi, şimdi güvensizliği giderme yönünde çalışmak için doğru zaman” dedi.

Diğer yandan Le Drian, Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı krizin giderilmesi için son zamanlar atılan mahkum takası gibi adımları olumlu karşılasa da, Moskova’ya yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken olduğunu belirtti.

Le Drian, "Henüz yaptırımların kaldırılmasının zamanı değil. Son birkaç yıla kıyasla farklı bir haleti ruhiye görüyoruz ve bundan memnunuz” ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı, mahkum takasının ardından Ukrayna’ya barış getirilmesi için yeni bir fırsat penceresi açıldığını ve güçlendirilmesi gereken iyi niyeti yarattığını belirtti.

MACRON, ZAFER GEÇİDİ’NE KATILACAK

Ukrayna'da çatışmaların başlamasından beri, burada olanlardan Rusya'yı sorumlu tutan Avrupa ülkelerinin liderleri Zafer Bayramı geçitlerine katılmazken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan olumlu yanıt geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yapacağı öncesinde yaptığı açıklamada da Le Drian, “Bir dizi etkinlik planlanıyor. Macron, İkinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 75. yıldönümünde Moskova’ya gidecek” dedi.

2012'DEN BERİ İLK GÖRÜŞME

Diğer yandan bu görüşme Fransız ve Rus dışişleri ile savunma bakanlarının 2012’den beri yaptığı ilk görüşme oldu. Fransız bakanlar bu zamana kadar ilk kez Moskova'yı ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.