Lavrov, ilk kez Erbil'e gidecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Lavrov'un beklenen Irak ziyareti hakkındaki bir sorusu karşısında, "Ziyaret ekim başında gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı, (Irak'ın başkenti) Bağdat'ı ziyaret edecek ayrıca Irak Kürdistanı'nı, Erbil'i de ziyaret edecek, bu bölgenin yönetimi ile bir araya gelecek" dedi.
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Rus Dışişleri Bakanı'nın söz konusu ziyaret esnasında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Masrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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