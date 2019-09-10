ABD’li bir heyet son beş yılda neler olduğunu görmek için Kırım’a geldi

Ziyaret çerçevesinde yarımadanın çok sayıda kentine gidilecek.
Gorbaçov “ABD Sivil İnisiyatif Merkezi’nden aktivistler ziyaretlerine Simferepol’den başladı. Heyette dört kişi bulunuyor ve amaçları Kırım’daki duruma tanıklık etmek, son beş yılda nelerin, halkın ruh halinin nasıl değiştiğini görmek ve kendi ülkeleriyle ilgili anlatımda bulunmak” dedi.
Aralarında gazetecilerin bulunduğu grup bugün Sivastopol’e gidecek, yerel sivil toplum kuruluşları ve kültür birlikleri yetkilileri ile bir araya gelecek. Ayrıca Kırım’ın güney sahillerindeki birçok nokta görülecek.
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