ABD’li bir heyet son beş yılda neler olduğunu görmek için Kırım’a geldi

Sivastopol Gazeteciler Birliği Başkanı Sergey Gorbaçov, ABD’li aktivistlerden oluşan bir grubun son beş yıldır yapılan değişiklikleri görmek için Kırım’a geldiğini söyledi.

Sivastopol Gazeteciler Birliği Başkanı Sergey Gorbaçov’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, bir grup Rusya’ya bağlanmasının ardından yapılan değişiklikleri yerinde görmek için Kırım’a geldi.

Ziyaret çerçevesinde yarımadanın çok sayıda kentine gidilecek.

Gorbaçov “ABD Sivil İnisiyatif Merkezi’nden aktivistler ziyaretlerine Simferepol’den başladı. Heyette dört kişi bulunuyor ve amaçları Kırım’daki duruma tanıklık etmek, son beş yılda nelerin, halkın ruh halinin nasıl değiştiğini görmek ve kendi ülkeleriyle ilgili anlatımda bulunmak” dedi.

Aralarında gazetecilerin bulunduğu grup bugün Sivastopol’e gidecek, yerel sivil toplum kuruluşları ve kültür birlikleri yetkilileri ile bir araya gelecek. Ayrıca Kırım’ın güney sahillerindeki birçok nokta görülecek.