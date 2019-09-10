Rusya'dan ABD’nin füze denemeleri hakkında açıklama: Yanıt için hazırlanıyoruz

Gruşko, bugünkü basın brifinginde, “İlgili kurumlar arasında çalışma yapılıyor, henüz tamamlanmadı, yine de oldukça ileri aşamada bulunuyor. Önemli olan Rusya’nın, füze denemeleri ve bu füzeleri farklı coğrafi bölgelere yerleştirme imkanı ile ilgili her bir tehdide uygun yanıtı oldukça hızlı şekilde bulma fırsatını veren tüm askeri ve teknik rezervlere sahip olması” diye açıkladı.

Her türlü denemeye “uygun askeri ve teknik yanıtın” verileceğini ve Rusya’nın güvenliğinin “güvenilir bir şekilde korunacağını” kaydeden Bakan Yardımcısı, “Bununla birlikte, son Rusya-NATO Konseyi toplantısı dahil partnerlerimizle ikili temaslarda birkaç defa şunu teyit ettik ki, ABD’nin orta menzilli füzeleri Avrupa dahil dünyanın farklı bölgelerine konuşlandırılmadığı sürece biz de bu adımdan kaçınacağız” ifadelerini kullandı.

‘ABD FÜZELERİNİ KABUL EDECEK ÜLKELERİ UYARDIK’

Topraklarında, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) yasakladığı ABD füzelerini yerleştirmeyi kabul edecek Avrupa ülkelerini, bu adıma karşı uyardıklarını anlatan Gruşko, “Bu sadece küresel ve Avrupa güvenliğini değil, ABD’nin baskısı olursa bu baskı altında boyun eğecek ülkelerin topraklarını da tehdit altına alacak” dedi.

Avrupalıların, “kıtalarını ABD füzelerinin fırlatıldığı platforma dönüştürülmesine izin vermemeye ilgi duyması gerektiğini” söyleyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD orta menzilli füzelerin doğrudan Rusya yakınlarına yerleştirilmesi stratejik önem taşıyacak ve stratejik dengeyi etkileyecek. Böyle bir tehdit, stratejik sistemlerle kıyaslandığında bile çok daha büyük olacak, çünkü hedefe varma süresi azalıyor”.