Rus senatör: Bolton'un istifası START-3 müzakerelerinde ilerleme sağlayabilir

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın silahların kısıtlanması kontrolünün kaldırılmasının destekçisi olduğunu, istifasının START-3 müzakerelerinde ilerleme sağlamasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Trump’ın Bolton’ı bu nedenle kovup kovmadığını bilmediğini, ancak sırf bu nedenle görevden alındığına kesinlikle üzülmediğini kaydeden Kosaçev, "Bolton, ABD yaklaşımlarında sertlik yanlısıydı. ABD’yi gereksiz yere sınırlandıran ve üstünlüğünü göstermesine imkan vermediği gerekçesiyle, her zaman stratejik istikrar ve silahların kontrolü konusundaki anlaşmalara karşı çıktı" ifadelerini kullandı.

Kosaçev, START-3’ün uzatılması umudunu, anlaşmanın süresinin devam ettiği 2021 Şubat ayına kadar koruyacağını da sözlerine ekledi.