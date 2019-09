Peskov’dan CIA ajanı olduğu iddia edilen Kremlin görevlisiyle ilgili açıklama: Rus istihbaratı verilerine erişimi yoktu

Gazetecilere açıklama yapan Dmitriy Peskov, basında ABD ajanı olduğu iddia edilen Smolenkov’un Rusya devletindeki görevi sırasında istihbarat verilerine erişimi olduğunu doğrulamayacağını söyledi.

Konuyla ilgili bir soru karşısında “Hayır bunu doğrulayamam” diyen Peskov, Smolenkov'un devlet başkanlığında çalıştığını ancak üst düzey ya da en üst düzey yetkililerle bir alakası olmadığını, alt seviyede bir görev yaptığını kaydetti.

‘RUS İSTİHBARATI AJAN OLUP OLMADIĞINI İNCELİYOR’

Peskov, Smolenkov’un CIA tarafından Rusya hükümeti ve devlet başkanına yönelik casusluk yapması için çalıştırıldığı bilgisini de doğrulamadı.

Peskov, “Böyle bir görevlinin olduğunu ve işten çıkartıldığını biliyoruz. ABD casusu olup olmadığını bilmiyoruz. Bu Rus istihbaratını ilgilendiren bir konu. İşlerini yapıyorlar” dedi.

Kremlin'de görevli olan ve Oleg Smolenkov olduğu sanılan şahıs, The New York Times (NYT) gazetesine göre, on yıllar evvel CIA hesabına çalışmaya başlamıştı.

Peskov dün de Smolenkov’un Kremlin’de çalıştığını, ancak hiçbir zaman üst düzey bir görev yürütmediğini ifade etmişti.