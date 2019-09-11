Poklonskaya, YouTuber olacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, siyaset ve uluslararası ilişkilere dair güncel meseleleri tartışacağı bir YouTube kanalı açmayı planlıyor.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, konuşmalarının yayınlandığı bir YouTube kanalı bulunuyor. Ancak yakın zamanda, daha farklı içeriklerin yayınlayacağı yeni bir kanal daha açacak.

Poklonskaya, “Etrafımda pek çok genç insan var ve birçok fikir öneriyorlar. Bu sebeple yakın zamanda böyle bir kanal açmayı düşünüyorum. Söz konusu kanalda, muhtemelen ayda bir yapacağım bir programa yer vereceğim” açıklamasını yaptı.

Programda siyaset ve uluslararası ilişkilere dair gündem maddelerinin ele alınacağını belirten Poklonskaya, “Programda güncel meseleleri tartışacak ve yapılan başvurular doğrultusunda insanlarla yapılan çalışmaların sonuçları yayınlanacak” dedi.