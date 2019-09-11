Moskova-Antalya seferinde görevli mürettebat, yanlışlıkla ‘uçak kaçırıldı’ sinyali verdi

Rus Zvezda televizyonunun haberine göre dün akşam Antalya’ya uçmak üzere Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan kalkış yapan Red Wings havayolu şirketine ait Airbus A321 tipi uçak, mürettebatın ‘uçak kaçırıldı’ kodu vermesi üzerine 215 yolcusu ile birlikte Krasnodar Havalimanı’nda acil iniş yaptı.

Uçağın Karadeniz üzerindeyken önce mürettebatla irtibatın kesildiği ve tüm kanallarda sessizlik olduğu, ardından mürettebatın yanlışlıkla ‘uçak kaçırıldı’ ve ‘arıza var’ kodlarını girerek kuleyi 2 kez yanılttığı anlaşıldı.

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan bir havacılık uzmanı, olayı şöyle aktardı: “Birkaç dakika sonra mürettebat yanlışlıkla radar alıcısındaki kodu 7500, yani ‘uçak kaçırıldı’ olarak girdi. Kule memurları 21.01’de bu sinyali aldı, ancak sadece 2 dakika sonra pilotlar bu kez ‘arıza var’ sinyalini gönderdi. Ve ancak birkaç dakika sonra, ‘tek taraflı irtibat kaybı’ anlamına gelen 7600 kodunu iletebildiler.”

Arızadan dolayı uçağı kullanan ekibin önce Domodedovo’ya dönüş yapmak istediği, ancak daha sonra Krasnodar’da inmek için izin istediği anlaşıldı. Krasnodar Havalimanı’nın aktardığına göre uçak 22:07’de olaysız bir şekilde iniş yaptı.

Açıklamaya göre uçaktaki arıza 2 saat içinde giderildi ve yolcular aynı uçakla Antalya yolculuklarına devam etti.