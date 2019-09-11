Rusya'dan, Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Bakanlığın açıklamasında, “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Arap Dünyası’nda şiddetli negatif tepkiye yol açan İsrail’in egemenliğini Ürdün Vadisi’ne yayma niyetiyle ilgili açıklama Moskova’nın da dikkatini çekti. İsrail yönetiminin bu tür planlarıyla ilgili duyulan endişeleri paylaşıyoruz. Bu planların hayata geçirilmesi bölgedeki gerilimde sert artışa yol açar, İsrail ve Arap komşuları arasında uzun zamandır beklenen barışın kurulması umudunu baltalar” ifadelerine yer verildi.

Rusya’nın duruşunun, “1967 sınırları içinde iki halk için iki devletin kurulması konseptine dayanan kapsamlı politik çözümün” sağlanmasından ibaret olduğunu hatırlatan Bakanlık, “Mevcut tüm çelişkileri çözmenin tek güvenilir yolu, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları, Madrid İlkeleri ve Arap Barış Girişimi’ni kapsayan meşhur uluslararası hukuk temelinde İsrailliler ile Filistinliler arasında doğrudan görüşmelerden geçiyor” diye ekledi.