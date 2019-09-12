Rus general: Akli dengesi bozuk biri 1979’da ABD büyükelçiliğini havaya uçuracaktı

Genadiy Zaytsev, saldırganı etkisiz hale getirme operasyonunun Alfa tarihindeki ilk operasyon olduğunu ifade etti.

28 Mart 1979 günü, kimliği belirsiz bir kişi ABD büyükelçilik binasına girerek Amerikalı diplomatlara Moskova Devlet Üniversitesi’nin (MGU) giriş sınavını veremediğini ve üniversite eğitimi için ABD’ye gitmek istediğini, talebinin yerine getirilmemesi durumunda yanında getirdiği el yapımı bombayı patlatacağını söyledi. Bunun üzerine, ABD’li diplomatlar Sovyet yetkililerden yardım talep etti.

Emekli general Zaytsev o gün yaşananları Sputnik’e anlattı:

"KGB başkanının emriyle elçiliğe ulaştık. Özel timler SSCB Dışişleri Bakanlığı ve ABD Büyükelçiliği temsilcileriyle operasyonun tüm detaylarını görüştü. Silah kulanımı da dahil olmak üzere başvurulacak tüm yöntemler için ABD’li yetkililerden gerekli izinler alındı. Ancak, önce saldırganın görüşme yoluyla ikna edilmesi üzerine anlaşıldı. Bu görev bana verildi. Saldırgan hakkında hiç bir bilgiye sahip değildik.

Konuşma çok sıkıcıydı. Ama yine de onu çözmeyi başardım. Adının Vlasenko Yuriy Mihayloviç olduğunu, 1953 doğumlu olduğunu, Herson şehrinden olduğunu, daha önce ticari bir gemi filosunda çalıştığını ve MGU’nun giriş sınavlarını veremediğini söyledi. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında bu adamın akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getirdim. Daha sonra da öyle olduğu anlaşıldı.

Vlasenko’nun bir parmağı sürekli bombanın pimindeydi. Her an patlatabilirdi. Vlasenko’yu ikna etme çabaları sonuç vermedi. Komandolara Vlasonko’nun pimi tutuğu elinden ve omuzundan vurularak hareketsiz hale getirilmesi emri verildi. Vlasenko’nun pimi bırakacağını ve hemen etkisiz hale getirebileceğini hesaplamıştık.

Silah sesleri duyuldu. Ancak, Vlasenko’nun binanın başka bir bölümüne kaçması ve bombayı harekete geçirmesi planımızı boşa çıkardı. Mobilyaların dağıldığı yerde yangın çıktı. Vlasenko, ambulansa taşındı, ancak aldığı ölümcül yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

Daha sonra, Vlasenko’nun patlayıcıda kullandığı pikrik asidi Moskova yakınlarındaki bir ormanda bir ağaç kovuğunda sakladığı belirlendi. Burada fazlasıyla nem alan pikrik asit, bizim de Amerikalıların da şansına patlamadı. Operayon da böylece sonuçlanmış oldu.

Daha sonra oluşturulan teknik komisyon, üç bölümden oluşan patlayıcı cihazının tam olarak çalışmadığını ortaya çıkardı. Cihazın birinci bölümünde patlayıcı tozu, ikinci bölümünde TNT şarjı, üçüncü bölümündeyse yıkıcı güce sahip yarım litre pikrik asit bulunuyordu. Yapılan incelemenin ardından, üçüncü bölüm çalışmış olsaydı ABD büyükelçilik binasının önemli bir bölümünü tahrip edeceği sonucuna ulaşıldı."