Putin'in, açılışına Erdoğan'ı davet ettiği Kırım camisi yüzde 80 tamamlandı

Kırım'da yayın yapan Millet televizyonu, başkent Simferopol'de (Akmescit) inşa edilmekte olan Cuma Camii'nin inşaatında neredeyse sona gelindiğini duyurdu. Kırım Tatar televizyonuna göre ibadethanenin inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanmış durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz mart ayında Kırım'a yaptığı bir ziyaret esnasında, söz konusu caminin açılışına Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiği açıklamasını yapmıştı.

Rus lider, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açılışa katılıp katılmayacağının, o dönemde buna ayıracak zamanı ya da imkânı olup olmayacağına göre belirleneceğini söylemişti. Ayrıca Türk liderin söz konusu davete olumlu tepki verdiğini de eklemişti.

#Akmescit`te Cuma Camii inşaat çalışmalarının %80’i tamamlanmıştır.#Kırım Tatarlarının ibadet edeceği en büyük caminin teslim zamanı 2020 yılının baharı.

Kaynak:Kırım Tatar ‘Millet’ kanalı.

Соборная мечеть в Симферополе завершена на 80%. Открытие запланировано на весну 2020 года. pic.twitter.com/s8qB6hvykt — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) September 11, 2019

​Erdoğan ise Kırım'daki Cuma Camii'nin açılışına gidip gitmeyeceği hususunda kamuoyu önünde bir açıklama yapmış değil.

Türkiye, Ukrayna'dan ayrılıp referandum ile Rusya'ya bağlanan Kırım'ın bu yeni hukuki statüsünü tanımıyor. Erdoğan'ın Kırım'ın başkentindeki caminin açılışına katılıp katılmayacağı bu nedenle önem taşıyor.

Simferopol'deki caminin açılışının bu senenin nisan ayında gerçekleşeceği tahmin ediliyordu. Ancak açılış, iç tasarımına eklenmesine karar verilen yeni Kırım Tatar motiflerinin zaman alacak olması nedeniyle ertelenmişti. Bir erteleme daha olmaması halinde caminin Nisan 2020'de açılması planlanmış durumda.

Yapımına 2016'da başlanan caminin, 5700 metrekare genişliğiyle Doğu Avrupa'nın en büyük camisi olması bekleniyor. Söz konusu camide aynı anda 2600 kişi ibadet edebilecek.