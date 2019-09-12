Rusya, ABD’ye ‘CIA ajanının’ yerini sordu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı medyası tarafından CIA ajanı olarak gösterilen Oleg Smolenkov’un şu anda bulunduğu yerle ilgili, Interpol aracılığıyla ABD’den bilgi istendiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Rusya vatandaşı, ailesiyle birlikte yabacı bir ülkenin (ABD) topraklarında kayboldu. Bu olguyla ilgili Rusya’da derhal ceza davası açıldı” ifadelerini kullandı.

Smolenkov’un iki yıl önce kaybolduğunu ve şimdi medyanın yeni bilgiler ortaya attığını söyleyen Rus diplomat, “Her şeyi titizlikle incelemek ve bir kez daha kontrol etmek önemli” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na göre yeni “casus skandalının” hedefinde ABD Başkanı Donald Trump var, çünkü “ABD’de seçim kampanyası başladı”.