Putin, 20 yıl önce verdiği ‘teröristleri yendiğimizde içeceğiz’ sözünü tuttu

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde, 20 yıl önce yaşanan olaylar anılıyor. Şamil Basayev ve Hattab yönetimindeki terörist çeteler, Çeçenistan’dan Dağıstan’ın Botlih ilçesindeki köylere saldırmış, onlara karşı koyan orduya, yerel sakinlerin oluşturduğu halk güçleri yardım etmişti.

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

​Militanların saldırının püskürtüldüğü günlerde operasyon karargahının sözcülüğünü yapan Abdulmanap Musayev, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Bu olaylardan iki gün önce Başbakan Vekilliğine atanan Putin’in (Dağıstan’ın) Botlih ilçesine gelişi yerel halkın moralini çok artırmıştı. Putin, operasyon karargahının bulunduğu çadıra geldi, generaller ve yerel halk güçleri liderleriyle görüştü. Ben de o çadırdaydım. Konuşma yaptı. Herkes kadeh kaldırdı, bardaklar tam dudaklara değecekken aniden kadehini masaya koydu ve ‘Kazandığımızda içeceğiz’ dedi."

Rusya Devlet Başkanı Putin bugün halk güçleri üyeleriyle görüştü. Davet için teşekkür eden Rus lider, 20 yıl önceki olayları hatırlatarak kadehini kaldırdı ve sonuna kadar içti.

Botlih’in trajik ama halk güçlerinin sergilediği özveri açısından şanlı günleri andığını söyleyen Putin, Dağıstanlıların 20 yıl önce uluslararası teröristlerin karşısına çıkarak Rusya ordusunun yanında durduğunu ve kendi küçük vatanları Dağıstan’ı savunmanın yanı sıra, ortak tehdide karşı birlik olmanın ne olduğunu tüm ülkeye gösterdiğini kaydetti.

İnsanın kritik durumlarda her zaman kendini en iyi şekilde gösterdiğini dile getiren Devlet Başkanı, “Burada böyle bir durum ortaya çıktığında siz nelere kadir olduğunuzu, tüm ülkemizin neler yapabileceğini gösterdiniz. Çok iyi örnek sergilediniz. Size çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Putin’in Dağıstanlılara ‘bir kadeh’ sözü olduğu, geçtiğimiz haziran ayındaki "Direkt Hat" isimli programda hatırlatılmıştı. Rusya lideri, Dağıstan’ı ziyaret sözünü yerine getireceğini söylemişti.

Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами pic.twitter.com/ZbftKD9bF0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2019

​

Владимир Путин прилетел в Махачкалу: Сегодня он встретится в Ботлихе с ополченцами, которые воевали в 1999 году простив вторгнувшихся в Дагестан террористов pic.twitter.com/K71uxQFNBV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2019

​